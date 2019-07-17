Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше

"Тогда не такие были наглые чиновники, сейчас гораздо хуже, чем тогда. Вы думаете, (была. — Прим. ред.) какая-то разница между больницами, которые сейчас и в коммунистическое время? В коммунистическое время они были намного лучше, то есть те же самые больницы, только чуть-чуть лучше или намного лучше, и у пациентов не брали деньги. Сейчас у нас те же самые больницы, только намного ухудшили. Все абсолютно то же самое, только сейчас дерибанят в тысячи раз больше, чем тогда", — посетовал Саакашвили.