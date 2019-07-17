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РИА Новости

Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше

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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Во времена СССР на Украине жилось лучше, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".
"Тогда не такие были наглые чиновники, сейчас гораздо хуже, чем тогда. Вы думаете, (была. — Прим. ред.) какая-то разница между больницами, которые сейчас и в коммунистическое время? В коммунистическое время они были намного лучше, то есть те же самые больницы, только чуть-чуть лучше или намного лучше, и у пациентов не брали деньги. Сейчас у нас те же самые больницы, только намного ухудшили. Все абсолютно то же самое, только сейчас дерибанят в тысячи раз больше, чем тогда", — посетовал Саакашвили.
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Политик выступил против переименования улиц на Украине в рамках декоммунизации и заявил, что "декоммунизация должна произойти в головах". Он также добавил, что единственными "символами СССР" в стране остаются "разруха, в том числе разруха в голове, а также отсутствие развития".
Во вторник Конституционный суд Украины признал конституционным закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Закон действует в стране с мая 2015 года. Он запрещает пропаганду советской символики и предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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