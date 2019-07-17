Украине выдвинули условие: платите за томос, иначе случится страшное

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Антон Скрипунов. Украинские раскольники вовсю развернули борьбу за имущество. Суд в ускоренном режиме собирается рассмотреть иск экс-главы самозваного "Киевского патриархата" Филарета Денисенко с требованием восстановить созданную им структуру. Если иск удовлетворят, новоявленная "Православная церковь Украины" может потерять большинство приходов. Однако ее глава Епифаний Думенко придумал, как осадить мятежного "патриарха".

Очевидный "секрет"

Петр Порошенко уже второй месяц как не президент, а его все поминают "добрым" словом. Еще недавно Филарет Денисенко всячески благодарил своего соратника по "автокефальному проекту", а теперь сыплет обвинениями и в его адрес, и в адрес своего ставленника Епифания Думенко.

"Он (Петр Порошенко. — Прим. ред.) подписывал тайные соглашения, про которые я как патриарх не знал. В этих тайных соглашениях, которые стали теперь известны, записано, что <...> на территории Украины <...> церковные монастыри, храмы <...> непосредственно подчиняются <...> Вселенскому патриарху", — жалуется теперь Филарет.

На самом деле бывший "предстоятель" выдал секрет полишинеля. Еще осенью прошлого года было известно, что стамбульский патриарх Варфоломей не поддержит просто так церковную авантюру Порошенко. Очевидным это стало 11 октября, когда Фанар (район в Стамбуле, где находится административный центр Константинопольского патриархата) самовольно снял с Филарета наложенную в 1997 году РПЦ анафему, заодно легализовав его последователей. Тогда синод Константинопольской церкви постановил "немедленно восстановить cтавропигию Вселенского патриарха" на территории Украины. Иными словами, прибрать к своим рукам церковное имущество в чужой стране.

А месяц спустя Порошенко подписал с патриархом Варфоломеем упомянутое Филаретом "тайное соглашение", в котором прописаны условия сделки: томос — документ об автокефалии — в обмен на недвижимость. Тогда же украинские СМИ активно обсуждали информацию, что президент передал грекам 25 миллионов долларов в качестве "пожертвования", собранного с украинских олигархов.

Проблема в том, что в списке ставропигий фигурируют объекты, находящиеся в пользовании как "Киевского патриархата", так и канонической Украинской православной церкви, а также — что уж совсем абсурдно — святыни в Крыму. В декабре источник РИА Новости в церковных кругах объяснял, что "греки требуют денежной компенсации" за храмы на полуострове.

"Дань Стамбулу"

Теперь этот принцип, похоже, распространился на все приходы ПЦУ. В интервью каналу NewsOne управляющий делами канонической Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний рассказал, что Стамбул "выставил счет" Украине. Счет в виде компенсации за неисполненные обещания Порошенко отдать храмы: от четырех до двадцати тысяч евро с каждого прихода в зависимости от его размеров. Всего в ПЦУ около семи тысяч приходов, принадлежавших раньше раскольничьим "Киевскому патриархату" и "Украинской автокефальной православной церкви".

"После этого Филарет и поднял бучу", — подчеркнул митрополит.

Фанар поспешил опровергнуть эту информацию, обронив в своем официальном обращении интересную фразу: "Новая автокефальная Православная церковь Украины является полностью самоуправляемой и имеет абсолютную свободу управлять своими внутренними делами по собственному усмотрению". О "внешнем мире", то есть отношениях с другими поместными православными Церквами речи не идет, ведь ПЦУ, несмотря на все обещания Киева и Стамбула, больше никем не признана.

"Борьба за приходы"

О непризнанности ПЦУ активно твердит в последние недели и Филарет. Устроенная им "буча" — объявление о выходе из ПЦУ — вполне обоснованна. Ведь по условиям томоса все приходы филаретовцев за пределами Украины (более полусотни), в том числе и в России, переходят к Стамбулу. Так зачем нужно самопровозглашенному "предстоятелю" отдавать эти лакомые куски?!

Демарш "почетного патриарха" произошел на фоне перерегистрации приходов "Киевского патриархата" в ПЦУ, которая идет не так быстро, как того хотелось бы лидерам "незалежной церкви". То же можно сказать и про примкнувшие к ней (в большинстве случаев незаконно отнятые) 505 храмов (из 12 тысяч) канонической УПЦ. По данным Минюста Украины, лишь 63 из них официально сменили юрисдикцию.

© предоставлено пресс-службой Волынской епархии УПЦ Захват сторонниками "новой церкви" храма УПЦ в селе Красноволя Волынской области © предоставлено пресс-службой Волынской епархии УПЦ Захват сторонниками "новой церкви" храма УПЦ в селе Красноволя Волынской области

И прямо сейчас в стране разворачивается борьба между Филаретом и Епифанием за имущество. Последний формально отстранил своего покровителя от управления приходами Киева, на что Денисенко выдал очередную порцию обвинений.

"Филарет, заявив, что выходит из ПЦУ, сохранил за собой финансовый контроль над "Киевским патриархатом" и все, что связано с этим брендом. Почему сейчас идет борьба за приходы? Дело в том, что общины будут вносить деньги в казну того, за кем пойдут: либо Епифания, либо Филарета", — рассуждает политолог Ростислав Ищенко.

В случае победы Епифаний замкнет все финансовые потоки на себя, и Денисенко утратит былое влияние. Сейчас, по словам политолога, преимущество именно у Епифания, за которым потянулось большинство епископов. Однако Денисенко, будучи опытным политическим игроком, придумал защитный механизм: на собрании своей структуры в июне он объявил, что назначит новых епископов. В итоге у каждой епархии, каждой общины раскольников будут два хозяина. Кому же тогда платить?