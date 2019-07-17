Эрдоган унизил Меркель и Трампа одновременно

На этой неделе Реджеп Тайип Эрдоган наглядно продемонстрировал, что империи заканчивают свой жизненный путь тогда, когда их совсем перестают бояться. Сначала на их угрозы отказываются реагировать самые смелые, а потом желающие продемонстрировать импотенцию былых гегемонов выстраиваются в очередь. Турецкий лидер одновременно разозлил Вашингтон и Брюссель, причем в вопросах принципиального характера, но что самое интересное — несмотря на все грозные заявления администрации Трампа и Еврокомиссии, Турцию не смогли наказать хоть сколь-нибудь серьезным образом.

Сделка по покупке российских систем С-400 могла бы показаться изолированным инцидентом, но после того как Турция начала геологическую разведку в территориальных водах Кипра, стало ясно, что перед нами результат переосмысления конкретной страной возможностей, которые есть у Вашингтона и Брюсселя. Практика показывает, что в вопросе эффективных пунитивных мер в условиях новой геополитической реальности мультиполярного мира у США и Евросоюза все далеко не так радужно, как им хотелось бы.

Телеканал Euronews в красках описывает санкции, которые министры иностранных дел Евросоюза совместно решили ввести против Турции в качестве наказания за геологическую разведку на кипрском шельфе (который, по версии Анкары, принадлежит никем, кроме Турции, не признанной Турецкой Республике Северного Кипра):

"Европейский союз сократит свою финансовую помощь Турции и прекратит переговоры на высоком уровне со страной в рамках комплекса санкций за бурение у побережья Кипра. Министры иностранных дел ЕС, которые встретились в Брюсселе в понедельник, решили сократить помощь Турции до 2020 года на 145,8 миллиона евро. Они также приостановили переговоры по авиационному соглашению и двусторонние переговоры на высшем уровне между двумя странами. Наконец, они предложили Европейскому инвестиционному банку — некоммерческому кредитному учреждению ЕС — пересмотреть свою кредитную деятельность в Турции, которая в прошлом году составила 358,8 миллиона евро".

Легко заметить, что такие санкции — не более чем мелкий раздражитель. На кипрском шельфе — нефти и газа на миллиарды долларов, и при этом Евросоюз даже не стал угрожать санкциями турецким нефтяным компаниям, не стал вводить ограничения против кораблей, участвующих в геологической разведке, не стал вводить личные санкции против турецких должностных лиц и предпринимателей. Это не санкции, это позор дипломатии Европейского союза, которая продемонстрировала свою тотальную импотенцию, когда речь зашла о защите интересов не самых крупных стран — членов Евросоюза.

С американскими санкциями за покупку С-400 тоже возникают сложности. Как видно на китайском и российском примерах, Вашингтон ограничительные меры легко вводит и неохотно снимает, но в данном случае угрозы пока не подкрепляются реальными делами.

Нет, сомнений в том, что рано или поздно какие-то меры все-таки будут введены, нет. Проблема в том, что они, скорее всего, окажутся символическими. The New York Times, главное печатное издание США, объясняет серьезность ситуации, которая может превратиться в полноценный кризис НАТО:

"По мнению стратегов Пентагона, сделка (по покупке. — Прим. ред.) С-400 является частью плана президента Владимира Путина по разделению НАТО. Американским чиновникам явно не по себе, когда их спрашивают о будущем альянса или даже о том, как Турция могла бы оставаться активным членом НАТО при использовании средств ПВО российского производства".

По-хорошему, за такой проступок из НАТО нужно выгонять. Но администрация Дональда Трампа откровенно боится идти на столь радикальные шаги — тем более что потом вернуть все назад будет уже очень проблематично, а президенту США вряд ли хочется войти в историю в качестве "главнокомандующего, развалившего НАТО". Более того: оголение юго-восточного фланга НАТО в случае ухода Турции — кошмар еще больший, чем С-400 на службе турецкой армии.

Ввести санкции против Эрдогана лично и против его окружения, наверное, можно, но это только усилит антиамериканские настроения у части турецкой элиты. Конечно, Турцию, скорее всего, лишат допуска к новейшим разработкам, таким как F-35. Но, судя по реакциям турецких властей, такое наказание за проявление государственного суверенитета на них не производит особого впечатления. В этом смысле "турецкий прецедент" довольно показателен, ибо демонстрирует, что американское законодательство, которое практически принуждает президента вводить ограничения против тех стран, которые совершают крупные сделки с российскими оборонными предприятиями, на самом деле не такое зубастое, как кажется. Следовательно, у российских экспортеров оружия могут появиться дополнительные покупатели.

Как Эрдоган, несмотря на сложную ситуацию в экономике и поражение проэрдогановского кандидата на (повторных. — Прим. ред.) выборах мэра Стамбула, оказался в положении лидера, который может безнаказанно доставлять неприятности Вашингтону и Брюсселю? Турецкому руководителю, вероятно, удалось нащупать болевые точки Евросоюза и США, и эти точки дали возможность Анкаре изменить прозападный курс, который Турция когда-то последовательно демонстрировала. Уязвимая точка ЕС — тот самый "западный либерализм", об истечении срока годности которого недавно говорил Владимир Путин. Из-за сирийского кризиса, а также из-за непрекращающегося потока экономических мигрантов из Афганистана и прочих азиатских стран у турецкого руководства есть возможность сравнительно легко "открыть ворота в Европу" для потоков мигрантов и даже помочь им логистически. И тем самым устроить Германии, да и всему Евросоюзу, в целом кризис похлеще, чем в 2015 году. Тот, первый кризис, напомним, едва не стоил Меркель политической карьеры. А закрыть границу Евросоюза перед носом сотен тысяч голодных азиатских мигрантов не позволяют постулаты того самого "западного либерализма". В этих условиях вводить по-настоящему болезненные кары против Анкары европейские политики просто боятся.

Уязвимая же точка США — в желании любой ценой сохранить 1) НАТО (хоть в каком-то виде) и 2) свое активное присутствие на Ближнем Востоке. В данный момент — с прицелом на очень вероятную войну с Ираном, которой добиваются многие "ястребы" в администрации Трампа. Опять же, в этих условиях исключение Турции из НАТО или любая другая форма по-настоящему серьезных санкций — слишком тяжелый удар по позициям США на Ближнем Востоке. А значит, скорее всего, придется ограничиться символическими мерами.