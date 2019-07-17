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РИА Новости
Туризм

Конкурс "Лучший гид России – 2019" продлен до середины августа

Вчера, 03:49
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКак стать музейным волонтером в Москве
Как стать музейным волонтером в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Прием заявок на конкурс "Лучший гид России" продлен до 15 августа. Участниками проекта могут стать гиды и экскурсоводы с любым опытом работы – как профессионалы, так и любители, сообщает Русское географическое общество (РГО).
Для участия в конкурсе необходимо снять двухминутный видеоролик – яркую и познавательную мини-экскурсию по городу, музею, природному маршруту. Готовый сюжет нужно загрузить на сайт проекта лучшийгид.рф. Присылать работы могут соискатели от 12 лет.
По информации РГО, сейчас на сайт организации поступило более 200 видеороликов. Наиболее активны гиды из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Новосибирска и Красноярска. Соискатели будут оцениваться жюри в номинациях: "Лучший гид. Музей", "Лучший гид. Город", "Лучший гид. Проводник" и "Лучший гид до 18 лет". Специальным призом "Московский гид" от телеканала "Москва 24" будет отмечен самый увлекательный рассказ о российской столице.
В коллекции интересных видео-экскурсий - красочный мини-фильм Регины Савинской из Подмосковной Коломны. Она сняла "вкусный" путеводитель по музею-кондитерской кухмейстера П.П. Шведова.
Чтобы познакомиться с традициями народов России, Александр Акилбаев из Йошкар-Олы отправился на фольклорно-этнографический фестиваль "Земля предков", где принял участие в боях на подушках, попробовал лучшие блюда национальной кухни и заглянул за кулисы к участникам праздника.
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"Этот конкурс стал для меня очередной ступенью в профессиональной деятельности. Многие туристы, когда заказывают экскурсии, выбирают гида по статусу – и им важно, если для них ведет экскурсию "Лучший гид России", в этом плане я стал более конкурентоспособным", - рассказал Александр Варламов, победитель конкурса в 2018 году в номинации "Лучший гид. Город", экскурсовод по Владимиру и Суздалю.
Оценивать работы будет компетентное жюри - профессионалы в сфере туризма и трэвел-журналистики. Среди них – известные телеведущие Джон Уоррен и Валдис Пельш, президент Ассоциации гидов-переводчиков Александр Осипов, президент Нижегородской гильдии экскурсоводов Екатерина Лещанова, главный редактор журнала "Вокруг света" Сергей Апресов и другие.
Имена победителей назовут в сентябре на фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье". Лучшие гиды "взрослых" номинаций получат денежный приз в размере 100 000 рублей, а лауреат "детской" номинации станет обладателем видеокамеры. Кроме того, победители станут героями цикла документальных фильмов на телеканале "Моя Планета".
За два предыдущих года на сайт проекта поступило более 1300 работ – уникальных видеоэкскурсий по самым живописным и интересным местам России.
Организаторами конкурса выступают Русское географическое общество, телеканал "Моя Планета" и радиостанция "Маяк".
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