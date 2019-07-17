Конкурс "Лучший гид России – 2019" продлен до середины августа

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Прием заявок на конкурс "Лучший гид России" продлен до 15 августа. Участниками проекта могут стать гиды и экскурсоводы с любым опытом работы – как профессионалы, так и любители, сообщает Русское географическое общество (РГО).

Для участия в конкурсе необходимо снять двухминутный видеоролик – яркую и познавательную мини-экскурсию по городу, музею, природному маршруту. Готовый сюжет нужно загрузить на сайт проекта лучшийгид.рф . Присылать работы могут соискатели от 12 лет.

По информации РГО, сейчас на сайт организации поступило более 200 видеороликов. Наиболее активны гиды из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Новосибирска и Красноярска. Соискатели будут оцениваться жюри в номинациях: "Лучший гид. Музей", "Лучший гид. Город", "Лучший гид. Проводник" и "Лучший гид до 18 лет". Специальным призом "Московский гид" от телеканала "Москва 24" будет отмечен самый увлекательный рассказ о российской столице.

В коллекции интересных видео-экскурсий - красочный мини-фильм Регины Савинской из Подмосковной Коломны. Она сняла "вкусный" путеводитель по музею-кондитерской кухмейстера П.П. Шведова.

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"Этот конкурс стал для меня очередной ступенью в профессиональной деятельности. Многие туристы, когда заказывают экскурсии, выбирают гида по статусу – и им важно, если для них ведет экскурсию "Лучший гид России", в этом плане я стал более конкурентоспособным", - рассказал Александр Варламов, победитель конкурса в 2018 году в номинации "Лучший гид. Город", экскурсовод по Владимиру и Суздалю.

Оценивать работы будет компетентное жюри - профессионалы в сфере туризма и трэвел-журналистики. Среди них – известные телеведущие Джон Уоррен и Валдис Пельш, президент Ассоциации гидов-переводчиков Александр Осипов, президент Нижегородской гильдии экскурсоводов Екатерина Лещанова, главный редактор журнала "Вокруг света" Сергей Апресов и другие.

Имена победителей назовут в сентябре на фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье". Лучшие гиды "взрослых" номинаций получат денежный приз в размере 100 000 рублей, а лауреат "детской" номинации станет обладателем видеокамеры. Кроме того, победители станут героями цикла документальных фильмов на телеканале "Моя Планета".

За два предыдущих года на сайт проекта поступило более 1300 работ – уникальных видеоэкскурсий по самым живописным и интересным местам России.