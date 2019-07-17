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РИА Новости

Климат России изменится к худшему и это серьезная угроза, считают ученые

Вчера, 03:00
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и Института леса имени В.Н. Сукачёва СО РАН, изучившие процессы сокодвижения в стволах лиственницы и сосны, прогнозируют, что при глобальном потеплении сосна заместит лиственницу в её привычных местах обитания. Сибирь – крупнейший лесной регион Земли, поэтому замещение может привести к серьёзным последствиям – например, большому числу наводнений. Итоги исследования опубликованы в "Agricultural and Forest Meteorology".
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) замещает лиственницу (Larix sibirica) в лесотундре и северной тайге, где расширение ее ареала на север происходит в связи с деградацией многолетней мерзлоты, вызванной потеплением, а также в горах, где сосна занимает пространства, ранее занятые лиственницей. Деградация происходит в криолитозоне всего северного полушария. При таянии многолетнемерзлых почв повышается ее влажность, что часто приводит к заболачиванию. Переизбыток влаги в почве негативен для деревьев и вызывает изменение видового состава в лесах.

"Можно предположить, что со временем леса Сибири станут похожи на скандинавские, где многолетняя мерзлота составляет небольшой процент территории, а в древостое преобладают сосна и ель. Кроме того, сосна заменяет лиственницу и на нижней границе леса, где начинается степь, поскольку лиственница не может конкурировать в новых климатических реалиях. Лиственница также меняет ареал и в горах, она "поднимается" выше, где раньше произрастать не могла. Распространение сосны в горах до высот, где она ранее не встречалась, происходит не только в Сибири, но и в Альпах", - сообщил доцент кафедры экологии и природопользования СФУ Йозеф Урбан.

По его мнению, наблюдаемые изменения в видовом составе лесов Сибири, без сомнения, будут иметь глобальные последствия.
© Фото : пресс-служба СФУЙозеф Урбан устанавливает датчик роста ствола
Йозеф Урбан устанавливает датчик роста ствола
© Фото : пресс-служба СФУ
Йозеф Урбан устанавливает датчик роста ствола
"Эксперты межправительственной группы по изменению климата указывают на возможные последствия глобального потепления: постепенное сокращение лиственничных лесов, изменения соотношения между потоками тепла и энергии, а также значительные изменения доступной для растений влаги. Мы можем стать свидетелями увеличения числа экстремальных событий – например, наводнений. Это произойдет из-за того, что речной сток увеличится в результате перераспределения количества осадков в течение года. А ещё снизится "испарительная способность" лесов из-за смены видового состава (сосняки обычно испаряют меньше, чем лиственничники)", - заметил Йозеф Урбан.
Как резюмирует эксперт СФУ, потепление климата и последующее избыточное накопление влаги в почве – важная причина гибели лиственницы. Лиственничные леса чувствительнее, чем сосновые, к недостатку кислорода в переувлажненной почве. Замедление глобального потепления климата позволило бы замедлить масштабный процесс замещения лиственничных лесов сосновыми и "смягчить" соответствующие экологические последствия.
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В свою очередь, "притормозить" отступление лиственницы с привычных территорий не так-то просто. Лиственница хорошо развивается и быстро захватывает территорию в лесах, подвергшихся пожарам, но замедляет рост буквально через несколько десятилетий из-за накопления на поверхности почвы толстого слоя органического материала, медленно разлагающегося в суровых климатических условиях.
Вероятно, если бы лесные пожары происходили чаще, это позволило бы ускорить процесс минерализации органической массы, накопившейся на поверхности почвы, и, в свою очередь, даже помогло бы выживанию лиственничных насаждений. Однако, по словам Йозефа Урбана, практиковать метод управляемых пожаров вряд ли возможно, так как он имеет ощутимые негативные последствия для животных и людей.
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РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаРоссийская академия наукСибирский федеральный университет
Популярные комментарии
Мне, думается, при нынешнем поведении человека, особенно в области политики, это самая малая угроза!!! Человечество само себя изживает... В мире столько болезней и иных угроз, а человеки развиают только оружие для уничтожения себе подобных!!!😡😡😡
17 июля, 07:36
Alex Ak.
1310302
Господи, неужели в Сибири станет потеплее. Наверно я уже не дождусь...
17 июля, 09:54
Владимир П.
1100103
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