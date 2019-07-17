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РИА Новости
Туризм

Интерес иностранных туристов к России вырос на 20%

Вчера, 06:46
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© РИА Новости / Алексей ФилипповМолодые люди на смотровой площадке в Москве
Молодые люди на смотровой площадке в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Интерес иностранных туристов к России вырос почти на 20% после чемпионата мира по футболу, сообщает Amadeus.
В первом полугодии 2019 года компания зафиксировала рост числа иностранных туристов, приезжающих в Россию, на 19,5%, в сравнении с аналогичным периодом в 2017 году. Эксперты уточнили, что прошлое увеличение количества бронирований авиаперелетов в нашу страну (на 27% за первые шесть месяцев 2018 года), объяснялось чемпионатом мира по футболу.
Чаще всего в Россию в этом году, по данным компании, приезжают туристы из Германии, Казахстана и Южной Кореи. В списке лидеров по въездному туризму также Израиль, Италия, Франция, Великобритания, США и Чехия. При этом наибольший рост бронирований зафиксирован среди гостей из Южной Кореи (+160%), Израиля (+42%) и Италии (+16%).
Продолжительность пребывания иностранных гостей в России составляет в среднем девять дней. По статистике, дольше всего в России остаются туристы из США (16 дней), Израиля (11 дней) и Германии (десять дней). При этом путешественники из Южной Кореи предпочитают более короткие поездки (пять дней).
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