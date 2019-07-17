Интерес иностранных туристов к России вырос на 20%

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Интерес иностранных туристов к России вырос почти на 20% после чемпионата мира по футболу, сообщает Amadeus.

В первом полугодии 2019 года компания зафиксировала рост числа иностранных туристов, приезжающих в Россию, на 19,5%, в сравнении с аналогичным периодом в 2017 году. Эксперты уточнили, что прошлое увеличение количества бронирований авиаперелетов в нашу страну (на 27% за первые шесть месяцев 2018 года), объяснялось чемпионатом мира по футболу.

Чаще всего в Россию в этом году, по данным компании, приезжают туристы из Германии, Казахстана и Южной Кореи. В списке лидеров по въездному туризму также Израиль, Италия, Франция, Великобритания, США и Чехия. При этом наибольший рост бронирований зафиксирован среди гостей из Южной Кореи (+160%), Израиля (+42%) и Италии (+16%).