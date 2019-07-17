Дело бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана

Мексиканский наркобарон Хоакин Арчивальдо Гусман Лоэра (Joaquin Archivaldo Guzman Loera) родился в 1957 году (по некоторым источникам, в 1954 году) в Бадирагуато (штат Синалоа, Мексика) в семье фермеров. В мире он известен под прозвищем "Эль Чапо" (El Chapo), что в переводе с испанского означает "Коротышка". Его рост составляет 1,64 метра.
Отец Гусмана был мелким торговцем наркотиками, в детстве Гусман помогал отцу производить и продавать марихуану. В 15 лет он завел вместе с двоюродными братьями собственную плантацию мака, став конкурентом отцу, ушел из дома.
В 1970-х годах Хоакин Гусман работал у наркобарона Эктора Луиса Пальма Саласара (Hector Luis Palma Salazar), отвечал за перевозку наркотиков из различных районов Мексики к границе с США. После этого попал на службу к одному из крупнейших наркобаронов Мексики Мигелю Анхелю Феликсу Гальярдо (Miguel Angel Felix Gallardo). В 1989 году он стал лидером криминальной организации "Синалоа", которая позже стала одним из самых крупных наркокартелей в мире.
В 1993 году Гусман был впервые арестован мексиканскими властями и приговорен к 20 годам тюремного заключения. Первый его побег произошел 19 января 2001 года. Он содержался в тюрьме строгого режима в Пуэнте-Гранде (штат Халиско) и, подкупив охрану, покинул ее территорию внутри прачечного фургона. В план побега были вовлечены почти 80 человек. Хоакин Гусман находился в бегах 13 лет и укрепил свое положение в преступном мире.
В феврале 2014 года он был повторно арестован на тихоокеанском пляжном курорте Масатлан (штат Синалоа) на западе Мексики и был отправлен в тюрьму "Альтиплано" в центральной Мексике.
11 июля 2015 года наркобарон сбежал из тюремной камеры по подземному тоннелю длиной 1,5 километра. Побег был тщательно продуман: в освещенном тоннеле была проведена система вентиляции, у выхода была лестница, а сам выход был скрыт строительной площадкой. Тоннель был снабжен мини-рельсами со стоящей на них дрезиной на мотоциклетном ходу. Как выяснилось позже, побег спланировали сыновья преступника. Они купили недвижимость возле тюрьмы, Гусману в камеру предали GPS-часы, которые позволили определить точное местоположение отца. Гусман сбежал, проехав по тоннелю на небольшом мотоцикле.
Пребывание преступника на свободе было недолгим. В октябре 2015 года "Коротышка", находившийся в бегах, дал интервью американскому актеру Шону Пенну. По данным мексиканских властей именно это стало одной из отправных точек для установления местонахождения наркобарона.
8 января 2016 года Гусман был задержан в городе Лос-Мочис (штат Синалоа). По заявлению Военно-морских сил Мексики, морская пехота ворвалась в здание, где скрывался преступник, на рассвете, а находившиеся в здании люди открыли огонь по пехотинцам. В ходе операции пять подозреваемых были убиты, еще шестеро – задержаны. Пока телохранители наркобарона отвлекали внимание пехотинцев, Гусман вместе с начальником своей охраны попытался скрыться через секретный ход, спрятанный в его спальне. Освещенный тоннель шириной 1,5 метра и высотой 1,8 метра соединялся с дренажной штольней. Оставшимся в здании пехотинцам не сразу удалось обнаружить потайную дверь, замаскированную под зеркало в платяном шкафу. Наркобарон и начальник его охраны успели пробежать по тоннелю около 1,5 километров и, выбравшись на поверхность, попытались ускользнуть на угнанном автомобиле. В ходе погони преступники сменили машину, однако властям все же удалось перехватить их на дороге.
Гусман был отправлен в тюрьму, где были усилены меры безопасности. Узника без предупреждения начали переводить в разные части здания тюрьмы, было увеличено число видеокамер, у двери преступника был поставлен дежурный охранник. В некоторых тюремных камерах, во избежание подкопа, полы были укреплены стальной сеткой.
10 января 2016 года был начат процесс экстрадиции Гусмана в США.
6 мая он был переведен из тюрьмы "Альтиплано", где находился с января, в тюрьму пограничного с США города Сьюдад-Хуареса. 19 января 2017 года Гусман был экстрадирован в США.
Обвинения против "Коротышки" выдвинули сразу несколько штатов: Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они были связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств.
Суд над Гусманом должен был начаться 16 апреля 2018 года, но был перенесен на сентябрь, а затем на ноябрь 2018 года. Было принято решение обеспечить анонимность жюри присяжных, которые будут рассматривать дело.
На процессе выступили 56 свидетелей. 14 из них сами были преступниками, но потом начали сотрудничать со следствием в обмен на смягчение своей участи.
Американская прокуратура заявила, что за последние два десятилетия наркобарон ввез в Соединенные Штаты тонны кокаина, героина, марихуаны и метамфетамина, укрепив свою власть в Мексике за счет убийств и войн с конкурирующими картелями. По словам обвинителей, Гусман ввозил наркотики в США через секретные тоннели или прятал их в автоцистернах.
По словам свидетелей, Гусман причастен к ряду убийств и изнасилованиям несовершеннолетних девушек. По информации, предоставленной подельником наркоторговца, Гусман дал взятку в размере 100 миллионов долларов бывшему президенту Мексики Энрике Пенья Ньето, свидетель утверждал, что экс-лидер страны связался с преступником после вступления в должность в 2012 году и попросил 250 миллионов долларов в обмен на прекращение охоты за ним.
12 февраля 2019 года в ходе судебного разбирательства в федеральном суде Нью-Йорка Гусман был признан виновным по 10 пунктам обвинения, включая распространение кокаина и героина, незаконное хранение огнестрельного оружия, отмывание денег и т.д.
По словам прокуроров, Гусман за свою "карьеру" заработал 14 миллиардов долларов.
5 июля 2019 года стало известно, что правительство США попросило суд изъять у наркобарона Хоакина Гусмана более чем 12,6 миллиарда долларов. Ожидается, что приговор ему будет вынесен 17 июля. Бывшему главе картеля "Синалоа" грозит пожизненное заключение.
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