Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов

"В связи с этим правительство настаивает на постановлении о штрафе в размере 12.666.191.704 долларов, которые представляют собой общую сумму отмытых денег и/или собственность, задействованную в этом процессе", - говорится в ходатайстве минюста, направленном в окружной суд в Нью-Йорке.

Коротышка поймали в Мексике в начале 2016 года, а через год выдали в США, где сразу несколько штатов предъявляли ему обвинения в поставках кокаина в США, незаконном владении оружием и организации убийств. Недавно суд Нью-Йорка признал Гусмана виновным по всем 10 предъявленным пунктам обвинения, ему грозит пожизненное заключение.