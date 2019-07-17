Парад пленных немецких войск в Москве 17 июля 1944 года

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) советские войска летом 1944 года провели Белорусскую операцию с целью разгромить немецкую группу армий "Центр". В ходе нее части Красной Армии прорвали оборону противника, окружили и уничтожили его группировки в районах Витебска, Бобруйска и Минска, завершили освобождение Белоруссии и вступили на территорию Польши. В результате этой операции гитлеровские войска потеряли убитыми, ранеными и пленными около 500 тысяч человек. В том числе в плен попал 21 немецкий генерал.

Пропаганда Германии и ее союзников, а также некоторые зарубежные средства массовой информации ставили под сомнение реальный масштаб советских побед. В этой связи Ставкой Верховного главнокомандования Вооруженных сил СССР было принято решение провести военнопленных во главе с их генералами по улицам Москвы. Проведение операции было возложено на Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) СССР. Операция получила кодовое название по имени музыкальной комедии "Большой вальс". Шествие пленных по Москве было запланировано на 17 июля 1944 года.

В начале июля 1944 года в белорусских лагерях для немецких военнопленных под строгим секретом начался отбор относительно здоровых и способных передвигаться пешком гитлеровских солдат и офицеров. Отобранных под охраной частей НКВД сосредотачивали на железнодорожных станциях Бобруйска и Витебска. Оттуда их в вагонах-теплушках под конвоем войск НКВД отправляли в сторону Москвы. Для этого, по некоторым подсчетам, понадобилось более тысячи вагонов (около 40 эшелонов) и не одна сотня солдат-конвоиров. В первой половине июля в Москву были доставлены 57,6 тысячи человек, в том числе 19 гитлеровских генералов. Пленных разместили на поле московского ипподрома и на стадионе "Динамо".

Утром 17 июля 1944 года о проведении марша побежденных в Москве было объявлено по радио, а также сообщено в передовице газеты "Правда". Парад проходил при большом стечении жителей Москвы, представителей иностранных дипломатических миссий и зарубежных средств массовой информации. Руководил прохождением колонн военнопленных по Москве командующий войсками Московского военного округа генерал-полковник Павел Артемьев.

Перед маршем военнопленных накормили кашей с салом и выдали по порции хлеба.

Рано утром 17 июля всех пленных разделили на две неравные группы и построили колоннами по 20 человек по фронту. В каждой колонне было по 600 человек. Во главе колонн находились пленные генералы, потом шли полковники, затем огромное число офицеров по убыванию в чинах. Офицеры были в своей военной форме и оставленных им орденах. За ними следовали рядовые в своем истрепанном обмундировании.

Движение колонн военнопленных началось ровно в 11 часов утра с московского ипподрома. Во время марша обе группы сначала прошли по Ленинградскому шоссе и улице Горького (ныне Тверской) к площади Маяковского, где их маршруты разделились. Первая группа в составе 42 тысяч пленных далее двинулась по часовой стрелке по Садовому кольцу до Курского вокзала. Вторая группа в составе 15 тысяч пленных шла по Садовому кольцу против часовой стрелки, дойдя до станции Канатчиково Окружной железной дороги. Первая группа пленных преодолела свой маршрут за 2 часа 25 минут, а вторая - за 4 часа 20 минут.

Колонны военнопленных сопровождали всадники с обнаженными шашками и бойцы с винтовками наперевес. Для охраны порядка были привлечены 4,5 тысячи человек по линии НКВД, а также более 12 тысяч военных. За пленными следовали поливальные машины, символически смывая грязь с асфальта. Парад закончился к семи часам вечера, когда всех пленных разместили по вагонам и отправили в места заключения. Четырем пленным была оказана медицинская помощь. Военнопленные генералы по прибытии на Курский вокзал были погружены на автомашины и доставлены по назначению.

В рапорте в Государственный комитет обороны на бланке НКВД СССР народный комиссар внутренних дел Лаврентий Берия докладывал, что во время шествия "со стороны населения было большое количество антифашистских выкриков: "Смерть Гитлеру!" и "Смерть фашизму!". Однако в целом, по словам свидетелей, агрессивных или антинемецких выпадов было очень мало.

Марш по Москве десятков тысяч пленных солдат произвел неизгладимое впечатление на советский народ, на союзников и врагов Советского Союза, продемонстрировав военные успехи Красной Армии в войне и неизбежность скорой победы.