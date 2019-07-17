Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T17:32Z
https://ria.ru/20190717/1556470564.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/101633/67/1016336728_0:180:3003:1869_1036x0_80_0_0_f520db747fca67a83adec15e904507e0.jpg
РИА Новости

Позорный марш. Как солдат армий группы "Центр" провели по Москве

Вчера, 08:00
14151
© РИА Новости / Михаил Трахман / Перейти в фотобанкПленных немцев ведут по улицам Москвы
Пленных немцев ведут по улицам Москвы
© РИА Новости / Михаил Трахман
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Девятнадцать генералов, более тысячи офицеров, 56 тысяч солдат — сегодня, 17 июля, исполняется 75 лет уникальной операции НКВД СССР "Большой вальс", в ходе которой по Москве разом провели огромное число немецких военнопленных. Марш побежденных гитлеровцев имел колоссальное символическое значение и еще раз показал, что в Великой Отечественной произошел перелом и стратегическая инициатива окончательно перешла к Советскому Союзу. О том, как дирижировали "Большим вальсом", — в материале РИА Новости.

Белорусский триумф

Наступательная операция "Багратион", стартовавшая 23 июня 1944-го, — одна из крупнейших за всю историю человечества. Войска 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов полностью разгромили сильнейшую группу армий "Центр" и очистили от фашистов Белоруссию, а также часть Польши. В многочисленных котлах, устроенных вермахту Красной армией, погибли почти 400 тысяч немецких военнослужащих, а 158 тысяч попали в плен. В том числе 21 генерал из 47, возглавлявших корпуса и дивизии группировки. Летнее поражение вермахта на Восточном фронте считается самым тяжелым за всю войну, потери немецких армий значительно превысили сталинградские.
© РИА НовостиБелорусская наступательная операция "Багратион" с 23 июня по 29 августа 1944 года. Вступление Красной армии в Минск
Белорусская наступательная операция Багратион с 23 июня - 29 августа 1944 года. Вступление Красной Армии в Минск
© РИА Новости
Белорусская наступательная операция "Багратион" с 23 июня по 29 августа 1944 года. Вступление Красной армии в Минск
Некоторые политики из стран — союзниц по антигитлеровской коалиции ставили под сомнение масштабы победы Красной армии. На фоне более чем скромных достижений английских и американских войск в Нормандии, которым противостояла значительно более слабая группировка немецких сил, все это выглядело немыслимым. Тогда в Ставке и возникла идея провести пленных маршем по советской столице, чтобы убедить даже самых отъявленных скептиков. Но важнее было другое: показать гражданам СССР, что победа в затянувшейся войне уже не за горами.
Операцию, порученную НКВД, назвали "Большой вальс" — в честь популярного в СССР американского довоенного фильма. Немецких военнопленных — 57600 человек — накапливали на пересыльных пунктах в районе Бобруйска и Витебска. В Москву отправляли только здоровых и физически крепких. В каждом вагоне-теплушке размещали по 60-80, иногда и по 100 человек. Первые эшелоны прибыли в столицу 14 июля, всего было более 40 железнодорожных составов. Двадцать одного пленного генерала доставили вечером 16 июля.

Два маршрута

Пленных собрали на московском ипподроме и стадионе "Динамо". Каждый прошел тщательный медицинский осмотр. Пожарные привезли воду, которой хватало для утоления жажды, но было слишком мало, чтобы умыться и привести себя в порядок. Выдали еду — сытную кашу и хлеб с салом.
© РИА Новости / Михаил Трахман / Перейти в фотобанкКолонна пленных немцев перед Белорусским вокзалом в Москве
Колонна пленных немцев перед Белорусским вокзалом в Москве
© РИА Новости / Михаил Трахман
Перейти в фотобанк
Колонна пленных немцев перед Белорусским вокзалом в Москве
В семь часов утра 17 июля начальник московской милиции зачитал по радио короткое сообщение о том, что в 11 утра через центр столицы будут проконвоированы 57600 пленных солдат и офицеров вермахта. Предусмотрели два маршрута. От ипподрома по Ленинградскому шоссе, улице Горького через площадь Маяковского, по Садово-Каретной, Садово-Самотечной, Садово-Сухаревской, Садово-Черногрязской до площади Курского вокзала предстояло пройти 42 тысячам пленных. Вторую группу в 15 тысяч человек направили от площади Маяковского по Большой Садовой, Садово-Кудринской через Крымскую и Калужскую площади и по Большой Калужской улице до станции "Канатчиково" Окружной железной дороги.
Утром немцев еще раз осмотрели и построили в колонны соответственно воинскому званию. Возглавляли марш пленные генералы, за ними шли полковники, подполковники и более младшие чины. Последними — рядовые, самая многочисленная группа военнопленных. Генералы и высокопоставленные офицеры были с наградами и в чистой форме. Рядовые — кто в чем, трофейных комплектов одежды им не выдали. Многие топали босиком, в кальсонах и лохмотьях. Колонны сопровождали конвоиры с винтовками наперевес и конники с обнаженными шашками. Бойцам НКВД перед маршем выдали новое обмундирование.
Багратион. Белорусская операция
17 июня 2015, 12:00
Операция "Багратион""Россия сегодня" представляет проект к 70-летию Победы — "15 ударов Красной армии по фашистской Германии и милитаристской Японии". Что такое "белорусский балкон", и как удалось прогнать с него немцев? О том, как крупнейшее контрнаступление Красной Армии завершилось "большим вальсом" - в новой серии проекта.
По воспоминаниям очевидцев, все происходило практически в полной тишине, нарушаемой лишь шарканьем ног немцев и позвякиванием консервных банок, которые были у них вместо котелков.
Среди наблюдавших за шествием был Валентин Бережков, переводчик на Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях. Вот что он написал спустя десятилетия: "Впоследствии, в Западной Германии, мне довелось встречать некоторых участников навсегда мне запомнившегося "парада" пленных немцев на улицах Москвы. Их рассказы не лишены интереса. Зная о зверствах гестаповцев, о бесчеловечном обращении нацистов с советскими военнопленными, они крайне встревожились, когда большую массу пленных собрали на окраине Москвы. Они опасались, что станут жертвой мести, что их "пешком погонят в Сибирь", где все они замерзнут. А перед тем, думали они, их проведут сквозь разъяренную толпу, чтобы она могла дать волю своей злобе и ненависти. Вспоминая об этой страшной картине, рисовавшейся тогда их воображению, мои собеседники неизменно говорили, что были поражены выдержкой и спокойствием москвичей, наблюдавших за ними".

Милость победителей

Москва молча взирала на побежденных врагов, которые, спотыкаясь и потупив взгляд, тащились по улицам города, распространяя тяжелый запах немытых тел. Именно солдатам группы армий "Центр" осенью 1941-го предстояло брать советскую столицу, но судьба распорядилась иначе. За пленными следовали поливальные машины, символически отмывая землю от "гитлеровской нечисти". В рапорте в Государственный комитет обороны Лаврентий Берия докладывал, что во время шествия "со стороны населения было большое количество антифашистских выкриков "Смерть Гитлеру!" и "Смерть фашизму!", но в целом агрессивных выпадов было мало.
© РИА НовостиБелорусская наступательная операция "Багратион" с 23 июня по 29 августа 1944 года. Колонна пленных немцев
Белорусская наступательная операция Багратион с 23 июня - 29 августа 1944 года. Колонна пленных немцев
© РИА Новости
Белорусская наступательная операция "Багратион" с 23 июня по 29 августа 1944 года. Колонна пленных немцев
"Когда пошли солдаты, какое-то движение началось в толпе, — вспоминала москвичка Елена Остроумова. — И мне казалось, что кто-то пытался им что-то передать — хлеб, какую-то еду. Но было оцепление, и это было сделать практически невозможно. Криков враждебных было мало. У меня сложилось впечатление, что было даже какое-то сострадание. Мы победили, они повержены, и теперь мы могли им сочувствовать".
К семи часам вечера все пленные разместились по вагонам, и их отправили в места заключения. Все 19 генералов остались в московских тюрьмах "Лефортово" и "Бутырке". Двоих из них — военного коменданта Могилева Готфрида Эрмансдорфа и военного коменданта Бобруйска Адольфа Гамана — спустя полгода повесили за военные преступления. "Большой вальс" вызвал неоднозначную реакцию мирового сообщества. С одной стороны, лидеры ряда стран выразили недовольство и посчитали такой парад унизительным и недопустимым. С другой, мир увидел, что гитлеровскую армию можно победить.
© РИА Новости / Михаил Трахман / Перейти в фотобанкПленные немцы в Москве
Пленные немцы в Москве
© РИА Новости / Михаил Трахман
Перейти в фотобанк
Пленные немцы в Москве
"Марш пленных немцев по Москве уникален, — рассказал РИА Новости военный историк Борис Юлин. — Шла тяжелая оборонительная война, необходимо было показать народу, что мы побеждаем. А огромное количество пленных немцев — самое убедительное тому свидетельство. НКВД в кратчайшие сроки организовал сложнейшее мероприятие. Надо помнить, что эти 57 тысяч пленных приехали в Москву недобровольно. Нужно было их охранять, пресекать различного рода эксцессы, обеспечивать продовольствием, медицинской помощью. Задача была непростая, но справились на отлично".
45055248
Обсудить 4
Великая Отечественная война (1941-1945)Безопасность
Популярные комментарии
Придет час и мы проведем вот так же их нынешних последователей в Киеве, Варшаве, Вильнюсе, Риге, Таллине...
17 июля, 10:27
Евстафий Погорелый
2100003
Нужно уметь делать верные выводы из истории и помнить её уроки. Похоже, из европейских стран верные выводы из итогов Второй мировой сделали лишь Германия,Венгрия и Финляндия. Остальные так ничего и не уяснили.
17 июля, 11:39
ddmishor2666
1100000
Рекомендуем
Дейв Беннетт
Мужчина искупался в море и умер через день
РИА
Новости
Граница военной базы Зона 51 в США
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
Листы с денежными купюрами
Эксперт назвал "самый плохой" день для рубля
Лента
новостей
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Зеленскому предложили "выкупить" Крым у России
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую катастрофу" без транзита газа из России
Сотрудники полиции и участники акции против экс-президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 17 июля 2019
На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его команды
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на митинге в память жертв государственного переворота 2016 года. 15 июля 2019
Эрдоган унизил Меркель и Трампа одновременно
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России
Новорожденный. Архивное фото
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Автомобиль на месте ДТП в селе Кунашак
В Челябинской области завели дело на сына депутата, сбившего двух пешеходов
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с архиереями Украинской православной церкви
Украине выдвинули условие: платите за томос, иначе случится страшное
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский ответил на заявление Турчинова об "уничтожении" Крымского моста
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Осужденную в США Осипову перевели на постоянное место отбытия наказания
02:56Российский теплоход после поломки двигателя буксируют в южнокорейский порт
02:53Пользователи Facebook Messenger сообщили о сбое в работе сервиса
02:52Столтенберг: в НАТО не поднимали вопрос об исключении Турции из Альянса
02:50Трамп прокомментировал отказ конгрессменов рассмотреть вопрос об импичменте
02:45Белый дом: палата представителей пытается запугать администрацию Трампа
02:42Россия не отказывается от возможности отмены виз для граждан Грузии
02:39Лавров: ряд сил в Германии нагнетают атмосферу "вражды" вокруг RT и Sputnik
02:32Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
Лента новостейМолния