Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T23:51Z
https://ria.ru/20190716/1556592829.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155658/85/1556588587_0:151:3072:1879_1036x0_80_0_0_7cc25554f80b9d94460307c1566054dd.jpg
РИА Новости

Слуцкий прокомментировал призыв ЕС к России взять вину за крушение MH17

Вчера, 23:51
38488
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЭксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий назвал призывы со стороны ЕС к России взять ответственность за сбитый Boeing MH17 проявлением "редкого цинизма и политической ангажированности".
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини ранее в заявлении ввиду годовщины крушения малайзийского Boeing 5 лет назад отметила, что Евросоюз призывает Россию "принять свою ответственность и полностью сотрудничать с идущим расследованием".
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
19 июня, 15:58
"Русский след" из соцсетей. Следствие по крушению MH17 назвало фамилииСледственная группа, которая выясняет причины гибели рейса MH17, озвучила "новые данные", среди подозреваемых названы россияне. В итоге вопросов по-прежнему больше, чем ответов.
"ЕС призвал Россию взять на себя ответственность за сбитый боинг МН-17. То есть Брюссель говорит "нет" объективному расследованию, "нет" презумпции невиновности, "нет" разумным доводам и "да" политическому самооговору. Редкий цинизм и политическая ангажированность", - написал он в Twitter.
Официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус также выступила с заявлением, в котором призвала РФ обеспечить "передачу в руки правосудия" тех, кому следствие предъявило обвинение по делу об этой катастрофе.
"Мы призываем Россию обеспечить, чтобы находящиеся сейчас в России лица, которым предъявили обвинения голландские прокуроры в июне, были переданы в руки правосудия", - сказала она в преддверии пятой годовщины катастрофы.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Обломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
28 июня, 18:57
Доводы разума. Малайзия ждет конкретных доказательств по делу МН17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур будет ждать от следствия конкретных доказательств по делу о крушении рейса МН17. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik дал свою оценку ситуации.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. ССГ объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing. Как заявил представитель ССГ, на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам данные российских радаров и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
31 мая, 13:24
"Шила в мешке не утаишь". Правда о катастрофе МН17 выходит наружуПремьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что нет доказательств вины России в катастрофе малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Эксперт Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что истинная картина катастрофы в скором времени начнет проясняться.
23523565619
Обсудить 19
Леонид СлуцкийMH17. РасследованиеГосдума РФЕвросоюзВ мире
Популярные комментарии
Понимают. что аргументов - ноль. Поэтому пытаются вдавить слезу.
17 июля, 00:11
lizander_57 Лизандер
2700001
Рекомендуем
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
В НАТО случайно раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие
РИА
Новости
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую" катастрофу без транзита российского газа
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на митинге в память жертв государственного переворота 2016 года. 15 июля 2019
Эрдоган унизил Меркель и Трампа одновременно
Лента
новостей
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский ответил на заявление Турчинова об "уничтожении" Крымского моста
Регионы России. Крым
Украинцев предупредили об "опасностях", поджидающих их в Крыму
Граница военной базы Зона 51 в США
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Климат России изменится к худшему и это серьезная угроза, считают ученые
Листы с денежными купюрами
Аналитик рассказал, когда наступит "самый плохой день" для рубля
Бухта Стеклянная
Китайские туристы уничтожают уникальный пляж во Владивостоке, пишут СМИ
Член националистического батальона Азов в Мариуполе
РИА Новости нашло доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
Южнокорейский пограничник и российская туристка
Вон из страны! Почему российских туристов разворачивают на границах
Модель на показе Luli Fama на Неделе моды Miami Swim Week 2019
Жаркая пляжная мода в Майами
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
Телеведущая Ольга Скабеева
"Прекратите пугать мной ООН": Скабеева ответила украинскому дипломату
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В Жуковском экстренно приземлился Ил-76 из-за срабатывания датчика
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
09:56Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
09:56В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному
09:53Дожди в подтопленном Благовещенске будут идти почти неделю
09:52В Турции приземлился тринадцатый самолет с компонентами С-400
09:51Новейшая подлодка "Пиранья" сможет десантировать шесть боевых пловцов
09:50Число погибших при землетрясении в Индонезии выросло до шести человек
Лента новостейМолния