Слуцкий прокомментировал призыв ЕС к России взять вину за крушение MH17

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий назвал призывы со стороны ЕС к России взять ответственность за сбитый Boeing MH17 проявлением "редкого цинизма и политической ангажированности".

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини ранее в заявлении ввиду годовщины крушения малайзийского Boeing 5 лет назад отметила, что Евросоюз призывает Россию "принять свою ответственность и полностью сотрудничать с идущим расследованием".

"ЕС призвал Россию взять на себя ответственность за сбитый боинг МН-17. То есть Брюссель говорит "нет" объективному расследованию, "нет" презумпции невиновности, "нет" разумным доводам и "да" политическому самооговору. Редкий цинизм и политическая ангажированность", - написал он в Twitter

Официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус также выступила с заявлением, в котором призвала РФ обеспечить "передачу в руки правосудия" тех, кому следствие предъявило обвинение по делу об этой катастрофе.

"Мы призываем Россию обеспечить, чтобы находящиеся сейчас в России лица, которым предъявили обвинения голландские прокуроры в июне, были переданы в руки правосудия", - сказала она в преддверии пятой годовщины катастрофы.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. ССГ объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing. Как заявил представитель ССГ, на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.

Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам данные российских радаров и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.