Источник сообщил об отравлении около сорока детей в крымском лагере

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Около 40 детей доставлены в больницы с признаками пищевого отравления из детского оздоровительного лагеря под Евпаторией, сообщил РИА Новости источник в медицинских структурах республики.
"Госпитализированы около 40 детей из лагеря "Лучистый", поселок Заозерное под Евпаторией, с признаками пищевого отравления. Три ребенка тяжелые, остальные состояния средней тяжести. Сейчас им оказывается помощь в больницах Евпатории. Угрозы жизни нет", - сообщил источник.
В городской администрации РИА Новости сообщили, что знают пока только про 34 ребенка. "Пока известно о госпитализации 34 детей из лагеря в Заозерном", - сказал собеседник. По его словам, информация уточняется.