Источник сообщил об отравлении около сорока детей в крымском лагере

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Около 40 детей доставлены в больницы с признаками пищевого отравления из детского оздоровительного лагеря под Евпаторией, сообщил РИА Новости источник в медицинских структурах республики.

"Госпитализированы около 40 детей из лагеря "Лучистый", поселок Заозерное под Евпаторией, с признаками пищевого отравления. Три ребенка тяжелые, остальные состояния средней тяжести. Сейчас им оказывается помощь в больницах Евпатории. Угрозы жизни нет", - сообщил источник.