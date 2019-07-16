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РИА Новости

Посол России впервые стал лауреатом премии ибероамериканских журналистов

Вчера, 23:33
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПосол России в Венесуэле Владимир Заемский
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МЕХИКО, 16 июл – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Посол России в Венесуэле Владимир Заемский впервые в истории российской дипломатии стал лауреатом премии Организации ибероамериканских журналистов "Ибероамериканист года".
Данная премия вручается выдающимся работникам СМИ и значимым персонам международного сообщества, которые содействуют улучшению мира. Как отмечается в сообщении самой организации, посол Заемский приложил немало усилий на благо установления близких отношений между Россией и испаноговорящими странами.
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"Мне было очень приятно стать лауреатом этой премии и потому, что я стал первым российским дипломатом, которому она вручена, и потому, что это – своего рода итог моей работы в ибероамериканском пространстве, которому я посвятил почти 45 лет своей карьеры", - заявил Заемский РИА Новости.
По словам российского посла, ранее премии "Ибероамериканист года" удостаивались папа Римский Иоанн Павел II, бывший президент Колумбии и экс-глава Организации американских государств Сесар Гавирия, бывший глава МИД Уругвая, а ныне - специальный представитель ЕС по Венесуэле Энрике Иглесиас.
Организация ибероамериканских журналистов была основана в 1997 году в рамках Ибероамериканского саммита на венесуэльском острове Маргарита. Владимир Заемский стал послом РФ в Венесуэле в июне 2009 года.
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Владимир ЗаемскийВенесуэлаВ мире
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