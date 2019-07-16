Посол России впервые стал лауреатом премии ибероамериканских журналистов

МЕХИКО, 16 июл – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Посол России в Венесуэле Владимир Заемский впервые в истории российской дипломатии стал лауреатом премии Организации ибероамериканских журналистов "Ибероамериканист года".

Данная премия вручается выдающимся работникам СМИ и значимым персонам международного сообщества, которые содействуют улучшению мира. Как отмечается в сообщении самой организации, посол Заемский приложил немало усилий на благо установления близких отношений между Россией и испаноговорящими странами.

"Мне было очень приятно стать лауреатом этой премии и потому, что я стал первым российским дипломатом, которому она вручена, и потому, что это – своего рода итог моей работы в ибероамериканском пространстве, которому я посвятил почти 45 лет своей карьеры", - заявил Заемский РИА Новости.

По словам российского посла, ранее премии "Ибероамериканист года" удостаивались папа Римский Иоанн Павел II, бывший президент Колумбии и экс-глава Организации американских государств Сесар Гавирия, бывший глава МИД Уругвая, а ныне - специальный представитель ЕС по Венесуэле Энрике Иглесиас.