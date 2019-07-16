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РИА Новости

Киев прекратил подачу воды в три города в ЛНР из-за аварии

Вчера, 23:21
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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Подача воды с подконтрольной Киеву Западной фильтровальной станции прекращена в три населенных пункта самопровозглашенной Луганской народной республики из-за аварии, заявили РИА Новости в пресс-службе государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугансквода".
Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) — единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.
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"С 16 июля подача воды с украинской стороны на насосную станцию 4-го подъема ЗФС (территория ЛНР - ред.) была полностью прекращена, поэтому в 14:30 (совп. с мск - ред.) насосная станция 4-го подъема ЗФС была вынужденно остановлена", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что подконтрольное Киеву коммунальное предприятие "Попаснянский районный водоканал" предупредило ЛНР только о сокращении поставок воды с Западной фильтровальной станции в связи с аварией на магистральном водоводе, а не полной остановке станции. Уточняется, что вследствие остановки насосной станции сокращена подача воды на города Стаханов и Брянка на 60%, Кировск – 70%.
"Нормализация водоснабжения вышеназванных населенных пунктов будет осуществлена после возобновления поставок воды с территории Украины", - дополнили в пресс-службе.
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