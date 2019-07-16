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РИА Новости

В ГД оценили возможность изменения политики ЕС после назначения дер Ляйен

Вчера, 22:26
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУрсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Усреднённый вектор общеевропейской политики сохранится при Урсуле фон дер Ляйен в качестве главы Еврокомисии, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее Европарламент согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет.
"Все-таки глава Еврокомиссии - это, как правило, человек, который вынужден, скорее, учитывать некие усреднённые векторы Европейской политики, которые складываются исходя из того, какие тенденции превалируют на национальных уровнях... Тем не менее, в последний исторический период (его роль) все усиливалась. Эти фигуры играют все более заметную роль в общеевропейской политике", - сказал Новиков РИА Новости.
Кроме того, по словам депутата, от министра обороны в европейской стране — пост, который ранее занимала фон дер Ляйен в правительстве ФРГ— как правило, ничего не зависит.
"Общий вектор европейской политики сохраняется. Сохраняется и в ряде случае зависимость от позиции Вашингтона", - добавил парламентарий.
Урсула фон дер Ляйен
Вчера, 20:48
Биография Урсулы фон дер Ляйен
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Дмитрий НовиковГосдума РФЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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