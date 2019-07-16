В ГД оценили возможность изменения политики ЕС после назначения дер Ляйен

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Усреднённый вектор общеевропейской политики сохранится при Урсуле фон дер Ляйен в качестве главы Еврокомисии, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее Европарламент согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет.

"Все-таки глава Еврокомиссии - это, как правило, человек, который вынужден, скорее, учитывать некие усреднённые векторы Европейской политики, которые складываются исходя из того, какие тенденции превалируют на национальных уровнях... Тем не менее, в последний исторический период (его роль) все усиливалась. Эти фигуры играют все более заметную роль в общеевропейской политике", - сказал Новиков РИА Новости.

Кроме того, по словам депутата, от министра обороны в европейской стране — пост, который ранее занимала фон дер Ляйен в правительстве ФРГ— как правило, ничего не зависит.