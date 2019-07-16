СМИ: в Канаде три человека погибли при крушении одномоторного самолета

Канадская региональная авиакомпания Air Saguenay сообщила телеканалу, что, как предполагается, на борту самолета de Havilland Canada DHC-2 Beaver находились семь человек, среди которых были четверо рыбаков, два гида и пилот.

В ночь на понедельник самолет вылетел из поселения Шеффервилл в провинции Квебек на озеро Мистатин в Ньюфаундленд и Лабрадор и должен был вернуться обратно днем. Утром вторника обломки самолета были обнаружены в озере Мистатин.