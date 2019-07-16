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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Митрохин обжалует решение о снятии с выборов в Мосгордуму

Вчера, 22:17
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГлава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин на пресс-конференции
Глава московского отделения партии Яблоко Сергей Митрохин на пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Глава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин на пресс-конференции. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что обжалует решение Мосгоризбиркома о снятии его кандидатуры с выборов в депутаты Мосгордумы.
Решение об отказе Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы принято на заседании окружной комиссии 43 округа во вторник. Как пояснил представитель избиркома, основанием для отказа послужило превышение допустимого количества брака в подписях избирателей - свыше 10%.
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"Я буду обжаловать, конечно, и в Мосгоризбиркоме, и в Центральной избирательной комиссии... Я по всем инстанциям, куда надо подавать, везде подам", - сообщил РИА Новости Митрохин.
Он считает, что доказал окружной избирательной комиссии, что протокол о проверке его подписей сфальсифицирован, и он указал, каким образом.
"Таких заведомо сознательных ошибок, которые мы можем твердо доказать, мы насчитали 172. А число достоверных подписей, которых мне не хватило для регистрации, - 167", - добавил кандидат.
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что готова встретиться с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы после 22 июля. В адрес Памфиловой поступило обращение муниципальных депутатов Москвы с требованием отреагировать на процесс регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Позже зампредседателя ЦИК Николай Булаев указал на то, что ЦИК не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут только в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.
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Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.
Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, Митрохиным и рядом других кандидатов, что является основанием для отказа в регистрации.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Окончательные решения будут принимать окружные комиссии. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуСергей МитрохинМосковская городская думаПолитика
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