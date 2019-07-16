Митрохин обжалует решение о снятии с выборов в Мосгордуму

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что обжалует решение Мосгоризбиркома о снятии его кандидатуры с выборов в депутаты Мосгордумы.

Решение об отказе Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы принято на заседании окружной комиссии 43 округа во вторник. Как пояснил представитель избиркома, основанием для отказа послужило превышение допустимого количества брака в подписях избирателей - свыше 10%.

"Я буду обжаловать, конечно, и в Мосгоризбиркоме, и в Центральной избирательной комиссии... Я по всем инстанциям, куда надо подавать, везде подам", - сообщил РИА Новости Митрохин.

Он считает, что доказал окружной избирательной комиссии, что протокол о проверке его подписей сфальсифицирован, и он указал, каким образом.

"Таких заведомо сознательных ошибок, которые мы можем твердо доказать, мы насчитали 172. А число достоверных подписей, которых мне не хватило для регистрации, - 167", - добавил кандидат.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что готова встретиться с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы после 22 июля. В адрес Памфиловой поступило обращение муниципальных депутатов Москвы с требованием отреагировать на процесс регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Позже зампредседателя ЦИК Николай Булаев указал на то, что ЦИК не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут только в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.

Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.

Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, Митрохиным и рядом других кандидатов, что является основанием для отказа в регистрации.