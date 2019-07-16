Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

декларации , принятой Советом ЕС также содержатся призывы к российской стороне начать полномасштабное сотрудничество в рамках ведущегося расследования трагедии.

Заявление опубликовано в связи с пятой годовщиной крушения малайзийского Boeing MH17 в Донбассе. В тексте указывается, что Евросоюз прикладывает все усилия для установления "правды, справедливости и ответственности перед жертвами и их близкими в соответствии с резолюцией 2166 Совбеза ООН". Помимо этого, в декларации отмечается, что ЕС приветствует возбуждение уголовных дел против четырех подозреваемых.

Трагедия MH17

Малайзийский Boeing 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Украинская сторона обвинила в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет вооружений, которые могли бы сбить самолет на таких высотах.

Расследование трагедии ведет Совместная следственная группа (ССГ), в которую Россия не входит. Согласно ее выводам, самолет был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. В ССГ считают, что его доставили из России, а потом вернули обратно.

Доклад ССГ

В июне группа опубликовала новый доклад, в котором называются имена четырех человек, якобы причастных к доставке "Бука" ополченцам. В их числе россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулато и украинец Леонид Харченко. Их намереваются объявить в международный розыск.

В рамках расследования членами группы использовалась информация из сомнительных источников, например, фото из социальных сетей.

В МИД России назвали подобные обвинения абсолютно голословными и подчеркнули, что Москва с первого дня трагедии помогала следствию и была заинтересована в установлении справедливости.

Владимир Путин заявил, что у России есть своя версия произошедшего, а следственная группа оставляет без ответов целый ряд важных вопросов. По его словам, ССГ просто "назначила виновных", и подобный подход к расследованию не устраивает российскую сторону.

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир также назвал выводы ССГ политически мотивированными и бездоказательными.