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РИА Новости

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Вчера, 22:10
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
В декларации, принятой Советом ЕС также содержатся призывы к российской стороне начать полномасштабное сотрудничество в рамках ведущегося расследования трагедии.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
19 июня, 15:58
"Русский след" из соцсетей. Следствие по крушению MH17 назвало фамилииСледственная группа, которая выясняет причины гибели рейса MH17, озвучила "новые данные", среди подозреваемых названы россияне. В итоге вопросов по-прежнему больше, чем ответов.
Заявление опубликовано в связи с пятой годовщиной крушения малайзийского Boeing MH17 в Донбассе. В тексте указывается, что Евросоюз прикладывает все усилия для установления "правды, справедливости и ответственности перед жертвами и их близкими в соответствии с резолюцией 2166 Совбеза ООН". Помимо этого, в декларации отмечается, что ЕС приветствует возбуждение уголовных дел против четырех подозреваемых.

Трагедия MH17

Малайзийский Boeing 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.
Украинская сторона обвинила в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет вооружений, которые могли бы сбить самолет на таких высотах.
Обломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
28 июня, 18:57
Доводы разума. Малайзия ждет конкретных доказательств по делу МН17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур будет ждать от следствия конкретных доказательств по делу о крушении рейса МН17. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik дал свою оценку ситуации.
Расследование трагедии ведет Совместная следственная группа (ССГ), в которую Россия не входит. Согласно ее выводам, самолет был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. В ССГ считают, что его доставили из России, а потом вернули обратно.

Доклад ССГ

В июне группа опубликовала новый доклад, в котором называются имена четырех человек, якобы причастных к доставке "Бука" ополченцам. В их числе россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулато и украинец Леонид Харченко. Их намереваются объявить в международный розыск.
В рамках расследования членами группы использовалась информация из сомнительных источников, например, фото из социальных сетей.
В МИД России назвали подобные обвинения абсолютно голословными и подчеркнули, что Москва с первого дня трагедии помогала следствию и была заинтересована в установлении справедливости.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
31 мая, 13:24
"Шила в мешке не утаишь". Правда о катастрофе МН17 выходит наружуПремьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что нет доказательств вины России в катастрофе малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Эксперт Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что истинная картина катастрофы в скором времени начнет проясняться.
Владимир Путин заявил, что у России есть своя версия произошедшего, а следственная группа оставляет без ответов целый ряд важных вопросов. По его словам, ССГ просто "назначила виновных", и подобный подход к расследованию не устраивает российскую сторону.
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир также назвал выводы ССГ политически мотивированными и бездоказательными.
Россия и раньше отвергала обвинения в причастности к крушению и заявляла о предвзятости следствия. Так, ССГ проигнорировала документы, свидетельствующие, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, а также эксперименты концерна "Алмаз-Антей" (ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук"), подтверждающие, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией.
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MH17. РасследованиеСовет ЕСЕвросоюзВладимир ПутинРоссияВ мире
Популярные комментарии
В Калифорнии уже 7 баллов. Недолго уже осталось. Скоро всю правду узнаем и про Боинг, и про луну и много чего ещё интересного про американских террористов.
16 июля, 22:45
MYMake Yellowstone Great Again
190142038519
Не удивлюсь,если скоро прочитаю такую новость: Совет Европы призвал Россию взять ответственность за бомбардировку Хиросимы и Нагасаки...
16 июля, 22:18
Вячеслав Колпаков
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