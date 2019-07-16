Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
В декларации, принятой Советом ЕС также содержатся призывы к российской стороне начать полномасштабное сотрудничество в рамках ведущегося расследования трагедии.
Заявление опубликовано в связи с пятой годовщиной крушения малайзийского Boeing MH17 в Донбассе. В тексте указывается, что Евросоюз прикладывает все усилия для установления "правды, справедливости и ответственности перед жертвами и их близкими в соответствии с резолюцией 2166 Совбеза ООН". Помимо этого, в декларации отмечается, что ЕС приветствует возбуждение уголовных дел против четырех подозреваемых.
Трагедия MH17
Малайзийский Boeing 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.
Украинская сторона обвинила в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет вооружений, которые могли бы сбить самолет на таких высотах.
Расследование трагедии ведет Совместная следственная группа (ССГ), в которую Россия не входит. Согласно ее выводам, самолет был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. В ССГ считают, что его доставили из России, а потом вернули обратно.
Доклад ССГ
В июне группа опубликовала новый доклад, в котором называются имена четырех человек, якобы причастных к доставке "Бука" ополченцам. В их числе россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулато и украинец Леонид Харченко. Их намереваются объявить в международный розыск.
В рамках расследования членами группы использовалась информация из сомнительных источников, например, фото из социальных сетей.
В МИД России назвали подобные обвинения абсолютно голословными и подчеркнули, что Москва с первого дня трагедии помогала следствию и была заинтересована в установлении справедливости.
31 мая, 13:24"Шила в мешке не утаишь". Правда о катастрофе МН17 выходит наружуПремьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что нет доказательств вины России в катастрофе малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Эксперт Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что истинная картина катастрофы в скором времени начнет проясняться.
Владимир Путин заявил, что у России есть своя версия произошедшего, а следственная группа оставляет без ответов целый ряд важных вопросов. По его словам, ССГ просто "назначила виновных", и подобный подход к расследованию не устраивает российскую сторону.
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир также назвал выводы ССГ политически мотивированными и бездоказательными.
Россия и раньше отвергала обвинения в причастности к крушению и заявляла о предвзятости следствия. Так, ССГ проигнорировала документы, свидетельствующие, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, а также эксперименты концерна "Алмаз-Антей" (ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук"), подтверждающие, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией.