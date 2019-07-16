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РИА Новости

Арабская коалиция сообщила, что сбила два беспилотника хуситов

Вчера, 22:09
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сбила два беспилотника, запущенных йеменскими мятежниками из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситами), передает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление коалиции.
Ранее хуситы заявили, что их беспилотники нанесли удар по аэропорту Джизан на юго-западе Саудовской Аравии.
10 июля, 19:50
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Как сообщил представитель коалиции, два дрона, запущенные хуситами в сторону саудовского аэропорта Джизан, были перехвачены и сбиты в воздушном пространстве Йемена.
Он добавил, что в результате операции обломки уничтоженных беспилотников упали в одном из жилых районов, что привело к тому, что один из жилых домов получил повреждения.
В свою очередь, подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" сообщил со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов, что их дроны атаковали военно-воздушную базу имени короля Халеда на территории Саудовской Аравии вблизи границы с Йеменом.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порту на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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