Арабская коалиция сообщила, что сбила два беспилотника хуситов

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сбила два беспилотника, запущенных йеменскими мятежниками из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситами), передает телеканал " Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сбила два беспилотника, запущенных йеменскими мятежниками из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситами), передает телеканал " Аль-Арабия " со ссылкой на заявление коалиции.

Ранее хуситы заявили, что их беспилотники нанесли удар по аэропорту Джизан на юго-западе Саудовской Аравии.

Как сообщил представитель коалиции, два дрона, запущенные хуситами в сторону саудовского аэропорта Джизан, были перехвачены и сбиты в воздушном пространстве Йемена.

Он добавил, что в результате операции обломки уничтоженных беспилотников упали в одном из жилых районов, что привело к тому, что один из жилых домов получил повреждения.

В свою очередь, подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" сообщил со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов, что их дроны атаковали военно-воздушную базу имени короля Халеда на территории Саудовской Аравии вблизи границы с Йеменом.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.