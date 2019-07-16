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РИА Новости

США изучают варианты возможных мер против Турции за приобретение С-400

Вчера, 22:07
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© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. США изучают варианты возможных мер против Турции за приобретение российских ЗРК С-400, которые предусмотрены в рамках закона "О противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA), заявила на брифинге официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
"Госсекретарь и президент изучают все варианты, которые доступны в рамках закона CAATSA", - сказала она. Ортагус отметила, что не будет забегать вперед и говорить, о каких санкциях может идти речь.
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
Вчера, 19:28
За "Триумф" ответишь. ЕС наказал Турцию за Кипр и немножко за СШАВ Вашингтоне так и не решили, как покарать Турцию за российские ЗРК, чтобы побольнее, но не летально. Так, чтобы ее не потерять. Все-таки вторая армия НАТО. А Евросоюзу терять нечего. Ну, он так считает.
Закон CAATSA, принятый в 2017 году, предусматривает санкции против России, Ирана и КНДР, а также против третьих стран, которые осуществляют с ними военно-техническое сотрудничество.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в пятницу. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
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С-400 «Триумф»ТурцияРоссияСШАВ мире
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