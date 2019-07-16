США изучают варианты возможных мер против Турции за приобретение С-400

ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. США изучают варианты возможных мер против Турции за приобретение российских ЗРК С-400, которые предусмотрены в рамках закона "О противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA), заявила на брифинге официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
"Госсекретарь и президент изучают все варианты, которые доступны в рамках закона CAATSA", - сказала она. Ортагус отметила, что не будет забегать вперед и говорить, о каких санкциях может идти речь.
Закон CAATSA, принятый в 2017 году, предусматривает санкции против России, Ирана и КНДР, а также против третьих стран, которые осуществляют с ними военно-техническое сотрудничество.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в пятницу. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки.