США изучают варианты возможных мер против Турции за приобретение С-400

За "Триумф" ответишь. ЕС наказал Турцию за Кипр и немножко за США В Вашингтоне так и не решили, как покарать Турцию за российские ЗРК, чтобы побольнее, но не летально. Так, чтобы ее не потерять. Все-таки вторая армия НАТО. А Евросоюзу терять нечего. Ну, он так считает.