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РИА Новости

Глава МИД Мексики обсудит с Помпео вопросы миграции и торговли

Вчера, 22:06
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МЕХИКО, 16 июл – РИА Новости. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил, что планирует обсудить вопросы миграции и торговли на встрече с госсекретарем США Майком Помпео.
"В воскресенье у меня будет здесь, в Мехико, встреча с государственным секретарем США Майком Помпео. Мы посмотрим среди прочих на вопросы миграции, торговли и план всеобъемлющего развития Центральной Америки", – написал Эбрард в своем микроблоге в Twitter.
Ранее госдеп анонсировал латиноамериканское турне Помпео. Он посетит 19-21 июля Аргентину, Эквадор, Мексику и Сальвадор, где обсудит, в частности, ситуацию в Венесуэле, сообщил госдепартамент. В Буэнос-Айресе Помпео примет участие в министерской встрече стран Западного полушария по борьбе с терроризмом, встретится с президентом Аргентины Маурисио Макри, а также главами МИД Чили и Багамских островов.
В Эквадоре госсекретарь встретится с руководством страны, в том числе с президентом Ленином Морено. В Мехико ему предстоят переговоры с главой МИД Марсело Эбрардом. В Сальвадоре Помпео обсудит с президентом Найибом Букеле сокращение нелегальной иммиграции - эта небольшая страна является одним из основных источников незаконной миграции в США.
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Майк ПомпеоМексикаСШАВ мире
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