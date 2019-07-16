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РИА Новости

На Украине завели дело в связи с дискредитацией партии Вакарчука

Вчера, 21:30
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Архивное фото
КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Полиция Львовской области возбудила дело против депутата сельсовета, который заказал массовую рассылку СМС-сообщений для дискредитации партии украинского музыканта, солиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.
"Работники киберполиции установили, что фактически лицо, использующее СМС-рассылку... является одним из депутатов сельсоветов Львовской области... Он оформил СМС-рассылку с одним из операторов мобильной связи, в количестве от 5 до 25 тысяч (сообщений - ред.) в течение месяца" , - приводит пресс-служба Нацполиции слова начальника департамента киберполиции Сергея Демедюка.
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По его словам, в понедельник в полицию начали поступать сообщения от жителей области о получении СМС-сообщений, в которых говорилось, что партия "Голос" не проходит в Раду. Глава киберполиции Украины добавил, что депутат при помощи смс-рассылки также призывал голосовать за партию экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".
Демидюк отметил, что возбуждено уголовное дело по статье "воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя", продолжаются следственные действия продолжаются.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%
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