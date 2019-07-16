В Пермском крае подъем воды в реках привел к подтоплениям двух районов

ПЕРМЬ, 16 июл - РИА Новости. Подъем воды в двух малых реках привел к подтоплению 11 земельных участков в Бардымском районе и 11 домов в Кудымскарском районе Пермского края, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

"В реке Кува и в пруде села Кува Кудымкарского района произошел подъем уровней воды, в результате которого, произошло подтопление 11 частных домов, с населением 28 человек. Также в результате подъема уровня воды в реке Большая Амьзя села Акбаш Бардымского района произошло подтопление 11 приусадебных участков, с населением 23 человека. Пострадавших нет, угроза жизнедеятельности населения отсутствует", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, причиной разлива рек стали установившиеся на территории Пермского края опасные неблагоприятные метеорологические явления, связанные с выпадением обильных осадков в виде ливней и сильных дождей.

"Органами местного самоуправления для звеньев территориальной подсистемы РСЧС указанных муниципальных районов введен режим функционирования "Повышенная готовность", - добавили в МЧС.