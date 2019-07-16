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РИА Новости

Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса

Вчера, 21:21
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконка социальной сети Instagram
Иконка социальной сети Instagram
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Иконка социальной сети Instagram. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Согласно информации на сайте, сбои начались около 16.57 мск. Проблемы были зафиксированы у пользователей из США, Франции и Нидерландов.
По данным Downdetector, жалобы касаются проблем с новостной лентой (59%), проблем с авторизацией (26%), жалобы 14% связаны с веб-сайтом соцсети.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
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