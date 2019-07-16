Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса

Согласно информации на сайте, сбои начались около 16.57 мск. Проблемы были зафиксированы у пользователей из США, Франции и Нидерландов.

По данным Downdetector, жалобы касаются проблем с новостной лентой (59%), проблем с авторизацией (26%), жалобы 14% связаны с веб-сайтом соцсети.

Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.