Помпео заявил, что Иран готов к переговорам по ракетной программе

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран готов к переговорам с США по программе разработки ракет.
"Впервые иранцы заявили, что готовы вести переговоры по их ракетной программе", - заявил Помпео на встрече кабинета министров.
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Сидевший рядом президент США Дональд Трамп подтвердил это: "Они хотят говорить, посмотрим, что будет".
Помпео и Трамп не уточнили, общались ли официальные лица США с Ираном напрямую. Ранее возможность переговоров по баллистическим ракетам допустил в публичных выступлениях министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. В интервью телеканалу NBC News Зариф отметил, что "переговоры необходимо начать с того, о чем мы уже договорились". Зариф подчеркнул, что если США хотят начать переговоры по баллистической программе, то они "должны прекратить сначала продавать вооружение" странам региона.