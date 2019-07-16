Помпео заявил, что Иран готов к переговорам по ракетной программе

Помпео и Трамп не уточнили, общались ли официальные лица США с Ираном напрямую. Ранее возможность переговоров по баллистическим ракетам допустил в публичных выступлениях министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. В интервью телеканалу NBC News Зариф отметил, что "переговоры необходимо начать с того, о чем мы уже договорились". Зариф подчеркнул, что если США хотят начать переговоры по баллистической программе, то они "должны прекратить сначала продавать вооружение" странам региона.