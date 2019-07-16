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РИА Новости

Помпео заявил, что Иран готов к переговорам по ракетной программе

Вчера, 20:59
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран готов к переговорам с США по программе разработки ракет.
"Впервые иранцы заявили, что готовы вести переговоры по их ракетной программе", - заявил Помпео на встрече кабинета министров.
Президент Ирана Хасан Роухани на встрече глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018
10 июля, 13:46
Роухани назвал условия переговоров с США
Сидевший рядом президент США Дональд Трамп подтвердил это: "Они хотят говорить, посмотрим, что будет".
Помпео и Трамп не уточнили, общались ли официальные лица США с Ираном напрямую. Ранее возможность переговоров по баллистическим ракетам допустил в публичных выступлениях министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. В интервью телеканалу NBC News Зариф отметил, что "переговоры необходимо начать с того, о чем мы уже договорились". Зариф подчеркнул, что если США хотят начать переговоры по баллистической программе, то они "должны прекратить сначала продавать вооружение" странам региона.
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Обострение отношений США и ИранаМайк ПомпеоИранСШАВ мире
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