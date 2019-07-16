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РИА Новости

В Иркутской области почти 37 тысяч человек получили единовременную выплату

Вчера, 20:50
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области. Архивное фото
ИРКУТСК, 16 июл – РИА Новости. Единовременную компенсацию в размере 10 тысяч рублей получили почти 37 тысяч человек, пострадавшие от паводков в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Иркутской области продолжает действовать режим ЧС в 8 муниципалитетах, которые оказались в зоне подтопления. В конце июня наводнение затронуло 107 населенных пунктов, пострадали почти 11 тысяч домов, более 38 тысяч человек. Погибшими найдены 25 человек. На текущий момент подтопленным остается один населенный пункт – город Тулун.
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На вечернем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, где обсуждались вопросы ликвидации последствий паводка в Иркутской области, принимал участие вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко. Речь, в частности, шла о выплатах компенсаций пострадавшим от паводка.
"По данным на вечер 16 июля, 36 тысяч 885 жителей районов Иркутской области, пострадавших от паводка, получили единовременную материальную помощь 10 тысяч рублей. Всего в списках на эту выплату числятся 37 тысяч 983 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компенсации за потерю имущества в размере 50 тысяч рублей получили 13 тысяч 733 человека и 100 тысяч рублей – 14 тысяч 453 человека. В суды от пострадавших поступили 1548 исковых заявлений. Заявителям предстоит доказать факт проживания в зоне стихийного бедствия. Суды уже рассмотрели 1108 исков, 1096 – удовлетворены.
В зоне паводка также идет формирование списков людей, получивших в результате стихийного бедствия вред здоровью. Эту работу проводят судмедэксперты.
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Паводок в Иркутской областиПроисшествия
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