В Москве пять человек пострадали при столкновении двух легковушек

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на юго-западе Москвы, информация об ограничении движения на месте ДТП уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На улице Адмирала Лазарева столкнулись две легковушки. Предварительно, пострадали пять человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП среди пострадавших детей нет. Обстоятельства происшествия выясняются.
Уточняется, что четверо госпитализированы.