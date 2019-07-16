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РИА Новости

В Москве пять человек пострадали при столкновении двух легковушек

Вчера, 20:29
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на юго-западе Москвы, информация об ограничении движения на месте ДТП уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На улице Адмирала Лазарева столкнулись две легковушки. Предварительно, пострадали пять человек", - сказал собеседник агентства.
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