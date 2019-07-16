Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T20:26Z
https://ria.ru/20190716/1556590946.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155560/20/1555602038_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_577b4056e477ee560018d3e04b1a4fb6.jpg
РИА Новости
Пожар в соборе Парижской Богоматери

Французский парламент принял закон о реставрации Нотр-Дама

Вчера, 20:26
387
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкПоддерживающие конструкции на здании собора Парижской Богоматери. 15 июня 2019
Поддерживающие конструкции на здании собора Парижской Богоматери. 15 июня 2019
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
Поддерживающие конструкции на здании собора Парижской Богоматери. 15 июня 2019
ПАРИЖ, 16 июл – РИА Новости. Депутаты Нацсобрания (нижняя палата парламента) Франции приняли в окончательном чтении законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери, в котором в апреле произошел разрушительный пожар.
Как отмечается на сайте Нацсобрания, 91 депутат поддержал принятие законопроекта, восемь проголосовали против, 33 воздержались.
Последствия пожара в соборе Парижской Богоматери
25 июня, 15:33
Сгоревшие часы собора Нотр-Дам можно восстановить при помощи похожих часов
Документ определяет рамки будущих восстановительных работ в соборе, а также статус пожертвований на реставрацию Нотр-Дама. В частности, законопроект подразумевает введение налоговых льгот для людей, которые пожертвуют средства на восстановление собора. Также он содержит ряд норм, в рамках которых будет осуществляться сбор пожертвований.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама, главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Прокуратура Парижа исключает криминальную версию возгорания. В качестве возможных причин пожара рассматриваются непотушенная сигарета или проблемы с электричеством.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.
Собор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
14 июня, 11:23
Нотр-Дам получил только 9% обещанных пожертвований на реконструкцию
120011
Обсудить 0
Пожар в соборе Парижской БогоматериФранцияПарижВ мире
Рекомендуем
Владимир Зеленский
Зеленский обсудил с Меркель урегулирование в Донбассе
РИА
Новости
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
Саакашвили заявил, что предпочел бы строить дороги, а не быть генпрокурором
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Урсулу фон дер Ляйен назначили новым председателем Еврокомиссии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
В МИД Венгрии рассказали, когда снимут вето на переговоры Украины с НАТО
Лента
новостей
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о достижении прогресса в переговорах с КНДР
Урсула фон дер Ляйен
Столтенберг поздравил фон дер Ляйен с назначением на пост главы ЕК
Троллейбусы стоят в пробке в связи с подтоплением Тушинского тоннеля после провала грунта в шлюзе №8 канала имени Москвы
Карты Visa и Mastercard хотят запретить для получения льгот на проезд
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
США изучают варианты возможных мер против Турции за приобретение С-400
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео заявил, что Иран готов к переговорам по ракетной программе
Председатель Яблока Сергей Митрохин
Митрохину отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы
В США задержали экс-президента Перу
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что США не добиваются смены режима в Иране
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
Додон встретится в Москве с Козаком 17 июля
В Москве пять человек пострадали при столкновении двух легковушек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В Жуковском экстренно приземлился Ил-76 из-за срабатывания датчика
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
09:56Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
09:56В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному
09:53Дожди в подтопленном Благовещенске будут идти почти неделю
09:52В Турции приземлился тринадцатый самолет с компонентами С-400
Лента новостейМолния