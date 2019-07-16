Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал поставки в Турцию российских зенитных комплексов С-400 в Турцию, заявив, что Анкара больше не сможет рассчитывать на покупку американских самолетов F-35.

В пятницу Россия начала поставлять компоненты для ЗРК. Всего в общей сумме за четыре дня на авиабазу Мюртед прибыли 13 самолетов с комплектующими для С-400.

Президент США назвал контракт России и Турции "несправедливым". Он напомнил, что Анкара заказала сто истребителей F-35. При этом Трамп заявил, что Турция "не сможет купить больше" из-за сделки по С-400.

"Они в очень жесткой ситуации. И мы в США тоже оказались в жесткой ситуации. Но вообще мы работаем над этим", - отметил американский лидер.

По словам президента США, Турция планировала купить американские системы Patriot, однако администрация Барака Обамы отказалась продавать комплексы.

Ранее в Госдепе заявили, что США рассматривают варианты санкций против Турции после покупки С-400. В свою очередь, кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что российские зенитные комплексы подрывают потенциал F-35.

Поставки российских С-400

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит.

Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Россия поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

После заключения сделки США потребовали от Турции отказаться от российских С-400 и взамен купить американские комплексы Patriot. Вашингтон также пригрозил задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.