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РИА Новости

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

Вчера, 22:00
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© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал поставки в Турцию российских зенитных комплексов С-400 в Турцию, заявив, что Анкара больше не сможет рассчитывать на покупку американских самолетов F-35.
В пятницу Россия начала поставлять компоненты для ЗРК. Всего в общей сумме за четыре дня на авиабазу Мюртед прибыли 13 самолетов с комплектующими для С-400.
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Российский генерал прокомментировал исследование об "уязвимости" С-400
Президент США назвал контракт России и Турции "несправедливым". Он напомнил, что Анкара заказала сто истребителей F-35. При этом Трамп заявил, что Турция "не сможет купить больше" из-за сделки по С-400.
"Они в очень жесткой ситуации. И мы в США тоже оказались в жесткой ситуации. Но вообще мы работаем над этим", - отметил американский лидер.
По словам президента США, Турция планировала купить американские системы Patriot, однако администрация Барака Обамы отказалась продавать комплексы.
Ранее в Госдепе заявили, что США рассматривают варианты санкций против Турции после покупки С-400. В свою очередь, кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что российские зенитные комплексы подрывают потенциал F-35.
Зенитные ракетные комплексы C-400
15 июля, 17:25
"Остается сказать "браво": турецкие СМИ прокомментировали поставки С-400

Поставки российских С-400

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит.
Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Россия поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
После заключения сделки США потребовали от Турции отказаться от российских С-400 и взамен купить американские комплексы Patriot. Вашингтон также пригрозил задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал договор по С-400 самым важным в истории страны.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
18 сентября 2015, 13:30
Характеристики С-400 "Триумф"Что представляет из себя мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" - в инфографике МИА "Россия сегодня".
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Дональд ТрампС-400 «Триумф»ТурцияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
несправедливо покупать у других то, что может производится Американцами? (про оружие и про газ)
16 июля, 20:29
Павел
23751005
Да как бы израильские Ф-16 не оказались сбитыми в том регионе.
16 июля, 23:18
Руслан Тлеуж
2160004
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