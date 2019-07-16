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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Митрохину отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы

Вчера, 20:10
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредседатель "Яблока" Сергей Митрохин
Председатель Яблока Сергей Митрохин
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Сергею Митрохину от партии "Яблоко" отказали в регистрации кандидатом в депутаты Московской городской думы, соответствующее решение принято на заседании окружной комиссии 43 округа во вторник.
"Окружная избирательная комиссия по выборам в депутаты Московской городской думы 7-го созыва по одномандатному избирательному округу 43 решила: отказать в регистрации кандидата в депутаты Московской городской думы 7-го созыва Митрохину Сергею Сергеевичу", - сказал представитель избиркома.
Как пояснил представитель избиркома, основанием для отказа послужило превышение допустимого количества брака в подписях избирателей - свыше 10%. Уточняется, что в ходе проверки было изучено 4940 подписей избирателей, из них выявлено 618 недействительных подписей (12,51%) в подписных листах кандидата.
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что готова встретиться с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы после 22 июля. В адрес Памфиловой поступило обращение муниципальных депутатов Москвы с требованием отреагировать на процесс регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Позже зампредседателя ЦИК Николай Булаев указал на то, что ЦИК не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут только в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.
Любовь Соболь
Вчера, 19:17
Соболь отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы
Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.
Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, Митрохиным и рядом других кандидатов, что является основанием для отказа в регистрации.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Окончательные решения будут принимать окружные комиссии. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Политик Дмитрий Гудков
Вчера, 20:03
Гудкову отказали в регистрации на выборы в депутаты Мосгордумы
114741760
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаМоскваПолитика
Популярные комментарии
Вопрос не в оппозиции, а в отсутствии справедливых и честных выборов!
16 июля, 22:10
Зу На
44023020
Никогда не было честности на выборах, никогда и не будет..Едро терпеть не могут, не голосуют за них, а они вылезают всегда
16 июля, 22:26
maksimarvin
37032217
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