Митрохину отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Сергею Митрохину от партии "Яблоко" отказали в регистрации кандидатом в депутаты Московской городской думы, соответствующее решение принято на заседании окружной комиссии 43 округа во вторник.

"Окружная избирательная комиссия по выборам в депутаты Московской городской думы 7-го созыва по одномандатному избирательному округу 43 решила: отказать в регистрации кандидата в депутаты Московской городской думы 7-го созыва Митрохину Сергею Сергеевичу", - сказал представитель избиркома.

Как пояснил представитель избиркома, основанием для отказа послужило превышение допустимого количества брака в подписях избирателей - свыше 10%. Уточняется, что в ходе проверки было изучено 4940 подписей избирателей, из них выявлено 618 недействительных подписей (12,51%) в подписных листах кандидата.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что готова встретиться с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы после 22 июля. В адрес Памфиловой поступило обращение муниципальных депутатов Москвы с требованием отреагировать на процесс регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Позже зампредседателя ЦИК Николай Булаев указал на то, что ЦИК не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут только в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.

Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.

Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, Митрохиным и рядом других кандидатов, что является основанием для отказа в регистрации.