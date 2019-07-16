Трамп заявил о достижении прогресса в переговорах с КНДР

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что добился прогресса на переговорах с КНДР.

Нынешняя администрация добилась "огромного прогресса", заявил Трамп журналистам на встрече кабинета министров США. Также он заявил, что временные рамки для договоренностей с Пхеньяном не важны.