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РИА Новости

Трамп заявил о достижении прогресса в переговорах с КНДР

Вчера, 20:04
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что добился прогресса на переговорах с КНДР.
Нынешняя администрация добилась "огромного прогресса", заявил Трамп журналистам на встрече кабинета министров США. Также он заявил, что временные рамки для договоренностей с Пхеньяном не важны.
Трамп в июне посетил Южную Корею и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне. Суть переговоров стороны не раскрывают. США заявляют, что их цель остается неизменной - добиться денуклеаризации КНДР.
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
Вчера, 04:47
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Дональд ТрампКНДРСШАВ мире
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