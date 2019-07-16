Гудкову отказали в регистрации на выборы в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Кандидату в Мосгордуму Дмитрию Гудкову отказали в регистрации на выборы, сообщил пресс-секретарь кандидата Алексей Обухов.

Ранее в Мосгоризбиркоме сообщили, что 25 окружных избирательных комиссий уже завершили рассмотрение всех представленных кандидатами документов, зарегистрированы 216 кандидатов, 27 было отказано. В понедельник член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил РИА Новости, что оппозиционеру Илье Яшину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за брака в подписных листах и незаконного использования должностного положения.

"Отказ в регистрации. 10 "за", 2 "против", 1 воздержался. Ни одно наше возражение не рассмотрено", - говорится в сообщении.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова, заявила, что готова встретиться с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы после 22 июля. В адрес Памфиловой поступило обращение муниципальных депутатов Москвы с требованием отреагировать на процесс регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Позже зампредседателя ЦИК Николай Булаев указал на то, что ЦИК не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут только в суде. Признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, может только суд, отметил он.

Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.

Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации.