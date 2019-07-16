В Финляндии задержали россиянина с фальшивыми документами

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Задержанный финскими пограничниками за фальсификацию документов и превышение сроков пребывания в шенгенской зоне россиянин будет депортирован на родину, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Финляндии Александр Зеленов.

По словам дипломата, российский гражданин был задержан властями Финляндии в воскресенье на МАПП "Торфяновка". Власти Финляндии подтвердили факт грубой фальсификации документов и превышения разрешённых сроков пребывания в шенгенской зоне.

"Как нам сообщили, принято решение о депортации гражданина в Россию в ближайшие дни и закрытии ему въезда в Финляндию на три года", - сообщил Зеленов.