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РИА Новости

В Финляндии задержали россиянина с фальшивыми документами

Вчера, 19:53
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Задержанный финскими пограничниками за фальсификацию документов и превышение сроков пребывания в шенгенской зоне россиянин будет депортирован на родину, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Финляндии Александр Зеленов.
По словам дипломата, российский гражданин был задержан властями Финляндии в воскресенье на МАПП "Торфяновка". Власти Финляндии подтвердили факт грубой фальсификации документов и превышения разрешённых сроков пребывания в шенгенской зоне.
"Как нам сообщили, принято решение о депортации гражданина в Россию в ближайшие дни и закрытии ему въезда в Финляндию на три года", - сообщил Зеленов.
После сообщений об инциденте в местных СМИ российское посольство инициативно связалось с правоохранительными органами Финляндии, консульский отдел дипмиссии внимательно отслеживает ситуацию на предмет недопущения возможных нарушений прав россиянина, подчеркнул Зеленов.
Мария Бутина
15 декабря 2018, 06:01
Бутину, скорее всего, депортируют в Россию, считает американский эксперт
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ФинляндияРоссияВ мире
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