Осужденная в США россиянка Осипова может выйти из тюрьмы в 2023 году

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Осужденная в США за похищение собственного ребенка гражданка РФ Богдана Осипова может выйти из тюрьмы под трехлетний надзор в 2023 году, свидетельствуют данные Бюро тюрем США.

Освобождение Осиповой запланировано на 9 сентября 2023 года, то есть через шесть лет после ее ареста, в то время как срок приговора составил семь лет. Эти предварительные оценки учитывают возможное сокращение срока за хорошее поведение. При этом выход под надзор означает значительные ограничения ее передвижений. Кроме того, условием освобождение является, что Осипова будет добиваться приезда двух своих детей в США, а она не соглашалась этого делать.

Осипова после приговора, который был оглашен в июне 2019 года в Канзасе, отправилась по этапу и в настоящий момент содержится в тюрьме в штате Оклахома. Предполагается, что ее постоянным местом заключения может стать тюрьма в Коннектикуте.

Суд приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек. Осипова покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году, когда была беременна их вторым общим ребенком. Мобли получил в суде США безраздельное опекунство над детьми.