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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Соколову отказали в регистрации на выборы в депутаты Мосгордумы

Вчера, 19:49
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Андрей Соколов во время сбора труппы театра "Ленком"
Актер Андрей Соколов во время сбора труппы театра Ленком
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Актёру Андрею Соколову отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы 7-го созыва, соответствующее решение принято на заседании окружной комиссии во вторник
"Окружная избирательная комиссия по выборам в депутаты Московской городской думы 7-го созыва по одномандатному избирательному округу 43 решила: отказать в регистрации кандидата в депутаты Московской городской думы 7-го созывы Соколову Андрею Алексеевичу" , - сказал представитель избиркома.
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
15 июля, 12:46
Глава Мосгоризбиркома готов принять всех кандидатов в депутаты МГД
Как отметили челны комиссии, в ходе проверки было выявлено свыше 10% недостоверных подписей избирателей в подписных листах кандидата. Уточняется, что в ходе проверки было изучено 4940 подписей избирателей, из них признаны недействительными 580 подписей.
Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.
Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации. Оппозиционер Дмитрий Гудков также заявил РИА Новости, что эксперты нашли больше максимально допустимого числа брака в подписях за его выдвижение, что означает снятие его кандидатуры с выборов. Он отметил, что будет обжаловать это решение. При проверке подписей Митрохина и Ильи Яшина также было выявлено свыше 10% брака.
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия
15 июля, 09:59
В Мосгоризбирком поступило около 200 петиций о регистрации кандидатов
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Окончательные решения будут принимать окружные комиссии. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуАндрей СоколовМосковская городская думаПолитика
Популярные комментарии
Процедура сбора подписей - прекрасный инструмент для отказа в регистрации. Работает безотказно.
16 июля, 20:12
Владимир Ф. Быченков
1450006
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