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РИА Новости

Новый ДСНВ должен охватывать весь ядерный потенциал Москвы, заявил Эспер

Вчера, 19:45
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© Фото : U.S. ArmyАмериканский государственный деятель, министр армии США Марк Эспер
Американский государственный деятель, министр армии США Марк Эспер
© Фото : U.S. Army
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Думать о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) нужно в широком контексте, поскольку он учитывает не весь ядерный потенциал России, возможное новое соглашение должно включать все аспекты, включая нестратегические ядерные заряды, заявил кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.
"Думаю, что пришло время охватить весь российский ядерный арсенал соглашением о контроле над вооружениями", - заявил Эспер в показаниях сенату.
"Продление договора СНВ-3 потенциально может уместиться в новые рамки контроля над вооружениями... Министерство обороны (США) обеспокоено, что новый ДСНВ не включает улучшение и рост арсенала нестратегического ядерного оружия в распоряжении России. Насколько я понимаю, президент (Дональд Трамп) предписал своей команде по национальной безопасности думать о контроле над вооружениями более широко, и в том, что касается систем вооружения, которые покрывает, и в том, что касается стран, которые он включает. Нужно ограничить стремительно растущий ядерный потенциал Китая. Если меня утвердят, я буду поддерживать этот процесс", - сказал Эспер.
Министр армии США Марк Эспер
Вчера, 19:02
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"Россия модернизирует и расширяет существующий арсенал из примерно 2 тысяч нестратегических ядерных зарядов, которые можно разместить на кораблях, подводных лодках и самолетах, в сухопутных силах, на средствах перехвата ПВО/ПРО. Ни один из этих зарядов не ограничен каким-либо договором о контроле над вооружениями", - заявил Эспер.
"К сожалению, Россия ответила отказом на прошлые усилия США по сокращению нестратегических ядерных вооружений, но я отмечаю, что сенат (США) включил в резолюцию о ратификации нового ДНСВ требование, чтобы будущие договоры включали российское нестратегическое ядерное оружие", - сказал он.
Россия и США проведут 17-18 июля в Женеве диалог по стратегической стабильности. Официальные лица США заявили агентству Рейтер, что на переговорах планируется обсудить инициативу президента США Дональда Трампа по подписанию широкого соглашения по контролю над ядерными вооружениями, включающее США, Россию и Китай. Те же официальные лица назвали продление ДСНВ, истекающего в 2021 году, "проблемой будущего года" и заявили, что не ждут прорывов по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого США намерены выйти 2 августа, мотивируя это нарушениями со стороны РФ.
Договор по СНВ-3
21 июня 2013, 19:25
Договор по СНВ-3Президент США Барак Обама выступил с инициативой по сокращению США и РФ арсеналов стратегических наступательных вооружений на треть и сокращению тактического ядерного оружия в Европе.
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Договор СНВ-3РоссияСШАВ мире
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