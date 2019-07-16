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РИА Новости
Война в Сирии

Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер

Вчера, 19:40
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© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezАмериканский военнослужащий в Сирии
Американский военнослужащий в Сирии
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Американский военнослужащий в Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Войска США останутся в Сирии, заверил кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.
"Остаточные силы ВС США пока что останутся на северо-востоке Сирии, будучи частью многонациональных сил по продолжению кампании против ИГ*", - сказал Эспер в показаниях конгрессу.
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10 июля, 17:57
Шило намыло. Британия и Франция подменят США в Сирии Как говорят, официальное объявление об увеличении французской и британской группировок в Сирии маловероятно. Военная тайна. Вся надежда на источники в администрации США. И, видимо, на самый главный из них.
"В интересах оперативной безопасности я не стану обсуждать количество военных или крайние сроки", - добавил Эспер.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии, однако затем США заявили, что оставят на территории страны несколько сотен военнослужащих и попробуют создать международный контингент. Пока что эти усилия не дали результата. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииМинистерство обороны СШАСирияСШАВ мире
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