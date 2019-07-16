Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T19:40Z
https://ria.ru/20190716/1556589811.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155658/84/1556588481_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_fc17886f6a6d3617933601b5b4e01d78.jpg
РИА Новости

Службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

Вчера, 19:40
471
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сотрудники "Мосводостока" работают в усиленном режиме из-за непогоды, в том числе обильных ливней, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации.
"Для обеспечения бесперебойной работы водоотводящей системы города и ликвидации скоплений воды порядка 1,2 тысячи сотрудников "Мосводостока" переведены на усиленный режим работы. На улицы города выехало около 210 единиц специализированной техники предприятия, в том числе откачивающей", - сказали в пресс-службе.
В "Мосводостоке" отметили, что при возникновении скоплений воды на дворовых территориях города, в период выпадения осадков жители могут подать заявку на откачку воды в диспетчерскую службу организации.
Дождь в Москве. 16 июля 2019
Вчера, 18:31
Около восьми миллиметров осадков выпадет в Москве со вторника на среду
400012
Обсудить 1
ПогодаМоскваОбщество
Рекомендуем
Дождь в Москве. 16 июля 2019
Около восьми миллиметров осадков выпадет в Москве со вторника на среду
РИА
Новости
В Москве пять человек пострадали при столкновении двух легковушек
Дождь в Москве. 16 июля 2019
На Москву обрушился сильный ливень с грозой
Троллейбусы стоят в пробке в связи с подтоплением Тушинского тоннеля после провала грунта в шлюзе №8 канала имени Москвы
Карты Visa и Mastercard хотят запретить для получения льгот на проезд
Лента
новостей
Марк Эспер
Сенатор-демократ выступила против утверждения Эспера главой Пентагона
В Финляндии задержали россиянина с фальшивыми документами
Американский военнослужащий в Сирии
Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер
Американский государственный деятель, министр армии США Марк Эспер
Новый ДСНВ должен охватывать весь ядерный потенциал Москвы, заявил Эспер
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
В МИД Венгрии рассказали, когда снимут вето на переговоры Украины с НАТО
Актер Андрей Соколов во время сбора труппы театра Ленком
Соколову отказали в регистрации на выборы в депутаты Мосгордумы
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что США не добиваются смены режима в Иране
Общение рыжих лесных муравьев
Эксперт объяснил, когда закончится "нашествие" крылатых муравьев на Москву
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
Додон встретится в Москве с Козаком 17 июля
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о достижении прогресса в переговорах с КНДР
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В Жуковском экстренно приземлился Ил-76 из-за срабатывания датчика
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
09:56Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
09:56В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному
09:53Дожди в подтопленном Благовещенске будут идти почти неделю
Лента новостейМолния