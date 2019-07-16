Службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сотрудники "Мосводостока" работают в усиленном режиме из-за непогоды, в том числе обильных ливней, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации.

"Для обеспечения бесперебойной работы водоотводящей системы города и ликвидации скоплений воды порядка 1,2 тысячи сотрудников "Мосводостока" переведены на усиленный режим работы. На улицы города выехало около 210 единиц специализированной техники предприятия, в том числе откачивающей", - сказали в пресс-службе.