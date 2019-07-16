Карты Visa и Mastercard хотят запретить для получения льгот на проезд

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Карты международных платежных систем Visa и Mastercard могут запретить использовать для получения льгот на проезд и продукты питания, следует из поправок к закону о национальной платежной системе, которые комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении.

"В случае использования платежных карт в целях обеспечения физическим лицам возможности получения за счет средств бюджетов … РФ в натуральной форме мер социальной поддержки, государственной социальной поддержки и льгот, в том числе льгот при пользовании транспортными услугами, кредитные организации обязаны предоставлять клиентам - физическим лицам в указанных целях только национальные платежные инструменты", - сказано в документе.

По словам главы комитета Госдумы по финрынку, одного из авторов проекта Анатолия Аксакова, речь идет о льготах на питание и на проезд для социально незащищенных групп граждан. "Я думаю, это могут быть льготы на проезд, льготы на продукты - льготы для социально незащищенных слоев населения", - пояснил Аксаков.

Россияне давно привыкли к национальным картам: по последним данным НСПК, доля карт "Мир" уже превысила пятую часть от всех выпущенных в стране банковских карт. В июле прошлого года на карту "Мир" уже перевели выплаты пенсионерам, бюджетникам и студентам. В декабре 2018 года было принято постановление правительства об обязательном переводе на карты "Мир" выплат военным пенсионерам и пенсионерам силовых и правоохранительных структур - российские банки начали переводить их на "Мир" с февраля 2019 года.