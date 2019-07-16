Более 35% жителей Украины надеются, что Зеленский улучшит ситуацию в стране

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Более 35% жителей Украины надеются, что президент Владимир Зеленский изменит ситуацию в стране к лучшему, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного во вторник Институтом анализа и прогнозирования.
Ранее, 10 июля, Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, согласно которым почти 70% жителей Украины отметили, что положительно воспринимают Зеленского как политика.
Отвечая на вопрос "есть ли у вас надежды, что новый президент Владимир Зеленский изменит ситуацию в стране к лучшему", 35,3% опрошенных жителей Украины отметили, что у них "большие ожидания" на этот счет. Еще 30,1% выбрали вариант ответа "есть определенные надежды", 15% респондентов отметили, что у них "слабая надежда" на Зеленского, а 15,9% - что у них вообще нет ожиданий. Не смогли определиться с ответом 3,7%.
Во время этого же опроса у жителей Украины поинтересовались, каким они себе представляют Зеленского. На что 51,5% опрошенных ответили, что он "сильный лидер, который способен объединить нацию и кардинально изменить ситуацию в стране". При этом 21% респондентов придерживаются противоположного мнения и считают, что Зеленский "слабый политик". Еще 27,5% затруднились ответить на вопрос.
Опрос проводился с 8 по 15 июля 2019 года во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 2,004 тысячи респондента старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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