Более 35% жителей Украины надеются, что Зеленский улучшит ситуацию в стране

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Более 35% жителей Украины надеются, что президент Владимир Зеленский изменит ситуацию в стране к лучшему, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного во вторник Институтом анализа и прогнозирования.

Ранее, 10 июля, Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, согласно которым почти 70% жителей Украины отметили, что положительно воспринимают Зеленского как политика.

Отвечая на вопрос "есть ли у вас надежды, что новый президент Владимир Зеленский изменит ситуацию в стране к лучшему", 35,3% опрошенных жителей Украины отметили, что у них "большие ожидания" на этот счет. Еще 30,1% выбрали вариант ответа "есть определенные надежды", 15% респондентов отметили, что у них "слабая надежда" на Зеленского, а 15,9% - что у них вообще нет ожиданий. Не смогли определиться с ответом 3,7%.

Во время этого же опроса у жителей Украины поинтересовались, каким они себе представляют Зеленского. На что 51,5% опрошенных ответили, что он "сильный лидер, который способен объединить нацию и кардинально изменить ситуацию в стране". При этом 21% респондентов придерживаются противоположного мнения и считают, что Зеленский "слабый политик". Еще 27,5% затруднились ответить на вопрос.