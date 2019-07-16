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РИА Новости

В России обсуждают новый способ оплаты вывоза мусора

Вчера, 19:27
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© РИА Новости / Александр КряжевГрузовик на мусорной свалке
Грузовик на мусорной свалке
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. В правительстве обсуждают введение расчета стоимости вывоза мусора по количеству баков, установленных на контейнерной площадке, сообщил телеканал "360" со ссылкой на "Российский экологический оператор".
Как рассказал исполнительный директор РЭО Алексей Макрушин, число контейнеров будут считать исходя из нормативов.
"Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать, исходя из этого, плату", - добавил он.
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Предполагается, что получившуюся сумму будут равномерно распределять между офисами и квартирами, использующими контейнерную площадку.
Он отметил, что это один из вариантов, как можно сделать оплату вывоза мусора более справедливой.
Сегодня стоимость "обращения с твердыми коммунальными отходами" рассчитывают на основании статистических данных: тариф регионального оператора за перемещение тонны или кубометра мусора умножают на норматив накопления для жителей конкретного региона. После этого сумма делится на количество дней.

Сэкономит средства

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что новая схема платы за мусор позволит людям меньше платить.
С введением нового порядка оплаты люди смогут платить только за фактически накопленный объем мусора", - цитирует Бурматова пресс-служба "Единой России".
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Вместе с тем новый способ расчета не будет стимулировать жителей на сокращение отходов, считает руководитель направления по взаимодействию с органами власти Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды "Раздельный Сбор" Анна Гаркуша.
"Никто не будет заглядывать, сколько отходов в контейнере, а будут считать по объему контейнеров. Это никак не отличается от существующего расчета по нормативам", - сказала специалист в комментарии РИА Новости.

Требует доработки

В свою очередь, директор ассоциации "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая заявила порталу РИА Недвижимость, что идея об оплате мусора по количеству вывезенных контейнеров требует проработки и обоснования каждого конкретного случая.
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"Я бы не сказала, что этот метод плохой, но он требует доработки. Как только мы перейдем на баковую систему, возникает вопрос: "Сколько баков и какого именно объема необходимо устанавливать?" То есть стандартов для такого метода на сегодняшний день нет", - сказала она.
Специалист добавила, что также следует учитывать фактор сезонности: в летнее время контейнеры могут быть не заполнены, а в зимнее переполнены.
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