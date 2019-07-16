Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T19:24Z
https://ria.ru/20190716/1556589366.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Кандидат на пост главы Пентагона рассказал о вызовах для США в Арктике

Вчера, 19:24
604
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Россия и КНР бросают вызов США в Арктике, заявил кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.
"Непосредственная угроза (военного) конфликта в Арктике низка", - заявил Эспер в показаниях конгрессу. "Несмотря на это, есть тенденции в безопасности Арктики, которые представляют собой риск для интересов США в области национальной безопасности. Россия и Китай бросают различные стратегические вызовы в Арктике", - сказал Эспер.
По его словам, Арктика является потенциальным маршрутом российских крылатых ракет в случае военного нападения на США. "Россия также инвестирует в военный потенциал и инфраструктуру в Арктике для укрепления территориальной обороны и своих возможностей контролировать Северный морской путь, который она хочет регулировать в нарушение международного права", - заявил Эспер.
"Китай добивается участия в управлении Арктикой, несмотря на то, что у него нет территориальных претензий в регионе. Китай может использовать хищническую экономическую тактику в Арктике, чтобы продвигать свои интересы", - добавил Эспер. По его словам, Китай также может в будущем стремиться к укреплению военного присутствия в арктических морях, в том числе с использованием подлодок.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва открыта для "самого широкого" сотрудничества в Арктике, в этом регионе нет поводов для конфликтов. По его словам, Россия рассматривает Арктику как "пространство мира, стабильности, продуктивного сотрудничества".
Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала
12 июля, 00:16
Финский посол: РФ имеет право на усиление военного присутствия в Арктике
1130032
Обсудить 0
Министерство обороны СШАРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Министр армии США Марк Эспер
США считают, что Россия бросает им вызов в Европе, заявил Эспер
РИА
Новости
Американский государственный деятель, министр армии США Марк Эспер
Новый ДСНВ должен охватывать весь ядерный потенциал Москвы, заявил Эспер
Американский военнослужащий в Сирии
Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер
Министр армии США Марк Эспер
Кандидат на пост главы Пентагона прокомментировал покупку С-400 Турцией
Лента
новостей
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
В МИД Венгрии рассказали, когда снимут вето на переговоры Украины с НАТО
Американский государственный деятель, министр армии США Марк Эспер
Кандидат на пост главы Пентагона подчеркнул важность сдерживания России
Министр армии США Марк Эспер
В США рассказали о подрыве потенциала F-35 из-за С-400
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Телеведущая Ольга Скабеева
"Прекратите пугать мной ООН": Скабеева ответила украинскому дипломату
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" предложил отменить регулирование цены на газ
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
В НАТО случайно раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
Глава "Нафтогаз Украины" не хочет получить должность украинского премьера
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Nord Stream 2 AG построил две трети газопровода "Северный поток — 2"
Газокомпрессорная станция в Харьковской области
На Украине предупредили об угрозе нехватки газа на зиму
Международный форум «Открытые инновации - 2018. День второй
Представитель Путина рассказал о главных барьерах в развитии беспилотников
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В Жуковском экстренно приземлился Ил-76 из-за срабатывания датчика
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
09:56Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
09:56В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному
09:53Дожди в подтопленном Благовещенске будут идти почти неделю
Лента новостейМолния