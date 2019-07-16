Кандидат на пост главы Пентагона рассказал о вызовах для США в Арктике

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Россия и КНР бросают вызов США в Арктике, заявил кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.

"Непосредственная угроза (военного) конфликта в Арктике низка", - заявил Эспер в показаниях конгрессу. "Несмотря на это, есть тенденции в безопасности Арктики, которые представляют собой риск для интересов США в области национальной безопасности. Россия и Китай бросают различные стратегические вызовы в Арктике", - сказал Эспер.

По его словам, Арктика является потенциальным маршрутом российских крылатых ракет в случае военного нападения на США. "Россия также инвестирует в военный потенциал и инфраструктуру в Арктике для укрепления территориальной обороны и своих возможностей контролировать Северный морской путь, который она хочет регулировать в нарушение международного права", - заявил Эспер.

"Китай добивается участия в управлении Арктикой, несмотря на то, что у него нет территориальных претензий в регионе. Китай может использовать хищническую экономическую тактику в Арктике, чтобы продвигать свои интересы", - добавил Эспер. По его словам, Китай также может в будущем стремиться к укреплению военного присутствия в арктических морях, в том числе с использованием подлодок.