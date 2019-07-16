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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Соболь отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы

Вчера, 19:17
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь
Любовь Соболь
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Любовь Соболь. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Любови Соболь отказали в регистрации в депутаты Московской городской думы, заявил на заседании во вторник представитель окружной избирательной комиссии.
Ранее в Мосгоризбиркоме сообщили, что 25 окружных избирательных комиссий уже завершили рассмотрение всех представленных кандидатами документов, зарегистрировано 216 кандидатов, 27 было отказано. В понедельник член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил РИА Новости, что оппозиционеру Илье Яшину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за брака в подписных листах и незаконного использования должностного положения.
Глава ЦИК Элла Памфилова
Вчера, 11:37
Памфилова прокомментировала требование кандидатов в МГД о встрече 16 июля
"Окружная избирательная комиссия по выборам в депутаты Московской городской думы 7-го созыва по одномандатному избирательному округу 43 решила: отказать в регистрации кандидата в депутаты Московской городской думы 7-го созыва Соболь Любови Эдуардовны...", - сказала представитель комиссии.
Отмечается, что основанием для отказа в регистрации послужило превышение допустимого количества брака в подписях избирателей - свыше 10%. Уточняется, что в ходе проверки было выявлено 712 недействительных подписей (14,4%) в подписных листах кандидата.
В свою очередь Любовь Соболь потребовала отложить заседание на два дня, чтобы ознакомиться с выявленными нарушениями.
"Дайте мне два дня, положенных по закону, на предоставление возражений относительно данных документов ", - заявила Соболь.
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова, заявила, что готова встретиться с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы после 22 июля. В адрес Памфиловой поступило обращение муниципальных депутатов Москвы с требованием отреагировать на процесс регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Позже зампредседателя ЦИК Николай Булаев указал на то, что ЦИК не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут только в суде. Признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, может только суд, отметил он.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:33
В Кремле отказались вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму
Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.
Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Окончательные решения будут принимать окружные комиссии. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Сергей Митрохин
14 июля, 20:48
Митрохин оценил действия властей по отношению к участникам незаконной акции
116800745
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаПолитика
Популярные комментарии
Мертвые души не помогли.
16 июля, 21:30
ЙВЙого Високоповажнiсть
10100016
и правильно!
16 июля, 22:02
avtorizaru
9000010
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