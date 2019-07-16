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РИА Новости

Астроном рассказал, где в России лучше всего будет видно лунное затмение

Вчера, 19:14
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© AP Photo / Ringo H.W. ChiuЛуна в небе над Лос-Анджелесом
Луна в небе над Лос-Анджелесом
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Наилучшие условия для наблюдения частного лунного затмения в ночь с 16 на 17 июля в России будут в Крыму и на Северном Кавказе, следующее лунное затмение наблюдателям в европейской части России будет видно лишь в 2025 году, сообщил РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.
"На большинстве территории России в момент максимальной фазы затмения Луна будет находиться довольно низко над горизонтом. Наиболее благоприятные условия для наблюдения будут на юге РФ - в Крыму и Северном Кавказе, где к полуночи высота Луны над горизонтом будет около 20 градусов", - сказал Якушечкин, отметив, что максимальная фаза затмения наступит в 00.31 мск 17 июля.
При этом он уточнил, что в целом затмение можно будет наблюдать практически на всей территории России, кроме северных и удаленных восточных районов. Также астрономическое явление в условиях ясной погоды увидят жители большей части Европы, Азии, Австралии, Африки, Юго-Востока Северной Америки и Южной Америки.
Астроном напомнил, что в отличие от полного лунного затмения, когда Луна целиком закрывается тенью Земли, при частном затмении часть лунного диска остается незатененной, погруженной лишь в полутень Земли. Астроном обратил внимание, что следующего затмения Луны жителям европейской части России придется ждать почти шесть лет.
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"Несмотря на то, что лунные затмения довольно часты и раз-два в год мы можем их наблюдать, после нынешнего затмения следующего более-менее зрелищного на территории европейской части РФ нам предстоит ждать целых шесть лет. Конечно, в этот период будет множество полутеневых затмений, когда Луна погружается лишь в полутень Земли, но они видны лишь специалистам и не представляют из себя величественного зрелища. А вот насладиться эффектным закрытием Луны тенью в Крыму можно будет лишь 14 марта 2025 года", - добавил Якушечкин.
В ночь на среду тень покроет почти все лунные моря, и граница тени пройдет по морям Влажности, Облаков, Нектара и Изобилия. Из больших кратеров на поверхности Луны будет выделяться лишь кратер Тихо со своей знаменитой лучевой системой, которая как раз и располагается именно на оставшейся более светлой, погруженной лишь в полутень, стороне Луны, сказал астроном. Луна находится в созвездии Стрельца, рядом со спутником Земли можно будет наблюдать яркие Сатурн и Юпитер. Продолжительность затмения составит 5 часов 34 минуты.
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Александр ЯкушечкинКосмос - РИА Наука
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