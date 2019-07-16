Защита рэпера L'One планирует заявить иск к Тимати и Black Star

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Защита российского рэпера Левана Горозии, известного как L'One, планирует заявить второй иск к лейблу звукозаписи Black Star и его основателям Павлу Курьянову и Тимуру Юнусову с требованием возместить понесенные убытки в размере 350 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель исполнителя Климент Русакомский.

Ранее делегаты Горозии уже обратились в Мещанский суд Москвы с иском о признании за ним прав на собственные произведения, а также их исполнение, которые, как артист написал в Instagram, "они хотят забрать". L'One ушел из Black Star в минувшем марте.

"Это новый иск, отдельный от первоначального. Этот иск - материальный, у него обязательный претензионный порядок, он включает в себя требование возместить причиненные убытки. Перед тем, как его заявлять, нужно направить претензию к контрагенту, сегодня была направлена претензия к Black Star в размере 350 миллионов рублей. Этот иск вытекает из убытков, которые, возможно, причинены лейблом Black Star Левану", - рассказал защитник.

По его словам, несмотря на множество обращений, в Black Star так и не пояснили, на что тратились средства, которые L'One приносил лейблу.

"У них была такая система: из входящих от деятельности Левана сумм, которые они получали от концертов, роялти так далее, сначала вычитались расходы, а потом оставшаяся сумма делились на определенные проценты. Когда прекратился контракт, Леван затребовал отчет по этим расходам, почему из него вычитали именно эти суммы? Он несколько раз запрашивал это официально, были адвокатские запросы, но ответа не последовало. Мы направили еще одну, предсудебную, претензию, после чего планируем обратиться в суд, скорее всего в следующий понедельник", - отметил Русакомский.

Он также пояснил, из чего состоит сумма в 350 миллионов рублей.

"Сумма основана на размере тех сумм, которые вычитались из денег, поступающих от деятельности Левана, как некоторые расходы", - заключил защитник.