Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T19:04Z
https://ria.ru/20190716/1556588769.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155624/26/1556242629_0:79:3072:1807_1036x0_80_0_0_07e695e17d987acd2e769b613b728439.jpg
РИА Новости

Nord Stream 2 AG построил две трети газопровода "Северный поток — 2"

Вчера, 19:04
1572
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Компания-оператор "Северного потока — 2" - Nord Stream 2 AG - уложила по дну Балтийского моря уже две три от общей протяженности газопровода по двум ниткам, следует из сообщения "Газпрома".
"Продолжается строительство газопровода "Северный поток — 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1,628 тысячи километров газопровода - 66,3% от его общей протяженности", - сообщил российский газовый холдинг.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
9 июня, 08:00
Не один открытый вопрос. Запустится ли "Северный поток — 2" в этом году
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Труба пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG оставалось получить разрешение на строительство только от Дании.
Оператором проекта является Nord Stream 2 AG, единственный акционер которой - "Газпром".
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
5900111
Обсудить 0
Северный поток-2РоссияЭкономика
Рекомендуем
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" предложил отменить регулирование цены на газ
РИА
Новости
Газокомпрессорная станция в Харьковской области
На Украине предупредили об угрозе нехватки газа на зиму
Телеведущая Ольга Скабеева
"Прекратите пугать мной ООН": Скабеева ответила украинскому дипломату
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
В МИД Венгрии рассказали, когда снимут вето на переговоры Украины с НАТО
Лента
новостей
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Украина готова увеличить транзит газа из-за ремонта "Северного потока"
Американский государственный деятель, министр армии США Марк Эспер
Новый ДСНВ должен охватывать весь ядерный потенциал Москвы, заявил Эспер
Министр армии США Марк Эспер
США считают, что Россия бросает им вызов в Европе, заявил Эспер
Ракета Протон-М
"Роскосмос" назвал причину переноса пуска "Протона-М"
Министр армии США Марк Эспер
В США рассказали о подрыве потенциала F-35 из-за С-400
Самолет МС-21
Первые летные испытания МС-21 с двигателями ПД-14 пройдут в 2020 году
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
Суд в Амстердаме не будет применять закон о наследии в деле о золоте скифов
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Американский военнослужащий в Сирии
Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую" катастрофу без транзита российского газа
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
В НАТО случайно раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В Жуковском экстренно приземлился Ил-76 из-за срабатывания датчика
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
09:56Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
09:56В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному
09:53Дожди в подтопленном Благовещенске будут идти почти неделю
Лента новостейМолния