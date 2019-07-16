Nord Stream 2 AG построил две трети газопровода "Северный поток — 2"

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Компания-оператор "Северного потока — 2" - Nord Stream 2 AG - уложила по дну Балтийского моря уже две три от общей протяженности газопровода по двум ниткам, следует из сообщения "Газпрома".

Не один открытый вопрос. Запустится ли "Северный поток — 2" в этом году

Не один открытый вопрос. Запустится ли "Северный поток — 2" в этом году

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Труба пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG оставалось получить разрешение на строительство только от Дании.