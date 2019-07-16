Жителей сильно пострадавшего от подтопления района Нижнеудинска переселят

ТУЛУН (Иркутская обл.), 16 июл – РИА Новости. Жители сильно пострадавшей после паводка улицы Победы в иркутском Нижнеудинске буду переселены, улица находится в зоне подтопления, строительство жилья там будет запрещено, рассказал журналистам вице-премьер Виталий Мутко.

"Там все очевидно, что эти дома не подлежат восстановлению, поэтому там надо просто ускорить механизм принятия решения, мы об этом сейчас говорили", - сообщил вице-премьер.

По словам руководителя оперативной группы правительственной комиссии по ликвидации ЧС, первого замминистра строительства РФ Леонида Ставицкого, в домах много гнили и повреждён фундамент.

"Мы придем, покрасим, а через год люди скажут: "Зачем нам это?". Надо предложить им в нормальном месте, они уже выделены, площадки. Там (на улице Победы) зона подтопления", - сказал заместитель министра.

Мутко отметил, что на заседании КЧС обсуждалось, что в зоне подтопления не должно быть жилья.