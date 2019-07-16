Представитель Путина рассказал о главных барьерах в развитии беспилотников

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Развитие беспилотного транспорта в России невозможно без преодоления трех главных барьеров, РФ в настоящее время находится в стадии решения второго из них, рассказал спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в ходе выступления на образовательном курсе "Остров 10-22" в Сколтехе.

По его словам, первый барьер связан с выпуском беспилотников на дороги, второй - с выпуском на дороги общего пользования, а третий - с организацией беспроблемной эксплуатации таких машин и затрагивает вопросы рынка труда. "Мы сейчас подошли ко второму, но еще даже не замахивались на третий", - сказал он.

Песков напомнил, что в России беспилотные автомобили уже выпустили в рамках экспериментального проекта на дороги "Сколково", то есть первый барьер преодолен. В случае поломок беспилотника - "ничего страшного не произойдет", поскольку он находится в специальной зоне. Однако если один из жителей городка напишет заявление в Генпрокуратуру с указанием рисков ДТП с участием беспилотного автомобиля, то статус спецзоны не спасет от ответственности.

"Когда второй этап наступает, на котором мы сейчас находимся, возникает нерешенный до сих пор вопрос ответственности. И никакие нормативные песочницы и специальные территории тут нас не спасают, потому что Уголовный кодекс РФ обладает безусловным приоритетом действия над нормативными актами, которые регулируют работу песочницы", - сказал он.

Третий барьер затрагивает рынок труда, в частности, что делать с водителями, которых заменят технологиями беспилотного вождения. "Это вопрос не только для нас, это вопрос и для США, которые прямо сейчас их (беспилотники - ред.) планируют выпустить. Хорошо сделать самоуправляемые грузовики Tesla, но … 10 миллионов водителей грузовиков в США. … Вы правда думаете, что американское правительство возьмет и лишит их работы?" - добавил он.