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РИА Новости

Представитель Путина рассказал о главных барьерах в развитии беспилотников

Вчера, 18:58
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Международный форум «Открытые инновации - 2018. День второй
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Развитие беспилотного транспорта в России невозможно без преодоления трех главных барьеров, РФ в настоящее время находится в стадии решения второго из них, рассказал спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в ходе выступления на образовательном курсе "Остров 10-22" в Сколтехе.
По его словам, первый барьер связан с выпуском беспилотников на дороги, второй - с выпуском на дороги общего пользования, а третий - с организацией беспроблемной эксплуатации таких машин и затрагивает вопросы рынка труда. "Мы сейчас подошли ко второму, но еще даже не замахивались на третий", - сказал он.
Песков напомнил, что в России беспилотные автомобили уже выпустили в рамках экспериментального проекта на дороги "Сколково", то есть первый барьер преодолен. В случае поломок беспилотника - "ничего страшного не произойдет", поскольку он находится в специальной зоне. Однако если один из жителей городка напишет заявление в Генпрокуратуру с указанием рисков ДТП с участием беспилотного автомобиля, то статус спецзоны не спасет от ответственности.
"Когда второй этап наступает, на котором мы сейчас находимся, возникает нерешенный до сих пор вопрос ответственности. И никакие нормативные песочницы и специальные территории тут нас не спасают, потому что Уголовный кодекс РФ обладает безусловным приоритетом действия над нормативными актами, которые регулируют работу песочницы", - сказал он.
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Третий барьер затрагивает рынок труда, в частности, что делать с водителями, которых заменят технологиями беспилотного вождения. "Это вопрос не только для нас, это вопрос и для США, которые прямо сейчас их (беспилотники - ред.) планируют выпустить. Хорошо сделать самоуправляемые грузовики Tesla, но … 10 миллионов водителей грузовиков в США. … Вы правда думаете, что американское правительство возьмет и лишит их работы?" - добавил он.
"Это три главных барьера, которые требуют принципиально разных уровней законодательного регулирования. Для первого уровня достаточно законных актов, для второго уровня на самом деле принципиально важный вопрос регулирования ответственности, а не просто выпуска средств на дороги общего пользования. А третий вопрос можно решать только с Уголовным кодексом и Трудовым кодексом", - отметил Песков.
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