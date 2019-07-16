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РИА Новости
Алтайский край

В Алтайском крае план по дорожному нацпроекту на 2019 год выполнили на 40%

Вчера, 18:57
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БАРНАУЛ, 16 июл - РИА Новости. Дорожники Алтая на 40% выполнили план по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в рамках которого в регионе отремонтируют более 200 объектов, сообщается на официальном сайте регионального министерства транспорта.
"На сегодняшний день дорожники работают на 141 участке, в их числе одна из самых востребованных трасс в окрестностях краевой столицы - объездная дорога. Здесь ведут масштабные работы, запланированные на два строительных сезона", - говорится в сообщении ведомства.
К осени 2020 года на участке проведут реконструкцию моста через Барнаулку, его расширят до четырех полос, а также завершат устройство барьерного и перильного ограждений, тротуаров и опор освещения. На участке дороги от моста до перекрестка с улицей Кутузова также расширят проезжую часть, водители смогут двигаться по двум полосам в каждую сторону.
Ведомство отмечает, что только на ремонт объездной дороги потратят 290 миллионов рублей. Всего же в текущем году дороги обновят в каждом районе Алтайского края. На эти цели направлено порядка 6 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней.
Объездная дорога вблизи Барнаула - одна из самых востребованных трасс у краевого центра, является связующей частью межрегиональных трасс, а также связала спальные районы города с центральной частью краевой столицы.
Проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется при участии правительства Алтайского края.
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