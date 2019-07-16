В штабе Зеленского раскритиковали визит венгерской делегации в Закарпатье

КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Венгерской делегации стоило воздержаться от поездки в Закарпатье перед внеочередными парламентскими выборами, заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Вадим Пристайко.

Во вторник украинское агентство " Укринформ " сообщило, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто 16 июля посетил Закарпатье. МИД Украины ранее призвал венгерских чиновников до окончания выборов в Раду воздержаться от поездок в Закарпатье.

"Мне кажется, что в тот момент, когда происходит подготовка к выборам, можно было бы как соседнее и дружественное государство воздержаться от таких поездок. Именно такая рекомендация была. К сожалению, венгерские коллеги не услышали нас и начали действовать волюнтаристски. Мы - цивилизованная страна и не запрещаем въезд, например, министру Сийярто, который сегодня прибыл на Украину", - цитирует Пристайко пресс-служба главы государства.

По словам Пристайко, Сиярто предлагали посетить сначала Киев, а затем с представителями Украины - Закарпатскую область и провести там ряд встреч. "К сожалению, венгерская сторона нас не услышала... Я считаю, что эта практика является недопустимой. И министерство иностранных дел с новым руководителем, и офис президента будут принимать определенные меры, чтобы это не повторялось", - отметил Пристайко, пишет пресс-служба.

В октябре 2018 года Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной стало недовольство Киева выдачей консульством Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области венгерских паспортов гражданам Украины. Будапешт пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции. Кроме того, МИД Украины выразил протест послу Венгрии Ийдярто в связи с заявлениями премьера Виктора Орбана о невозможности сотрудничества двух стран.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.