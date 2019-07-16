В штабе Зеленского раскритиковали визит венгерской делегации в Закарпатье

КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Венгерской делегации стоило воздержаться от поездки в Закарпатье перед внеочередными парламентскими выборами, заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Вадим Пристайко.
Во вторник украинское агентство "Укринформ" сообщило, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто 16 июля посетил Закарпатье. МИД Украины ранее призвал венгерских чиновников до окончания выборов в Раду воздержаться от поездок в Закарпатье.
"Мне кажется, что в тот момент, когда происходит подготовка к выборам, можно было бы как соседнее и дружественное государство воздержаться от таких поездок. Именно такая рекомендация была. К сожалению, венгерские коллеги не услышали нас и начали действовать волюнтаристски. Мы - цивилизованная страна и не запрещаем въезд, например, министру Сийярто, который сегодня прибыл на Украину", - цитирует Пристайко пресс-служба главы государства.
По словам Пристайко, Сиярто предлагали посетить сначала Киев, а затем с представителями Украины - Закарпатскую область и провести там ряд встреч. "К сожалению, венгерская сторона нас не услышала... Я считаю, что эта практика является недопустимой. И министерство иностранных дел с новым руководителем, и офис президента будут принимать определенные меры, чтобы это не повторялось", - отметил Пристайко, пишет пресс-служба.
В октябре 2018 года Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной стало недовольство Киева выдачей консульством Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области венгерских паспортов гражданам Украины. Будапешт пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции. Кроме того, МИД Украины выразил протест послу Венгрии Ийдярто в связи с заявлениями премьера Виктора Орбана о невозможности сотрудничества двух стран.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.
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Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.